Danmarks nye udenrigsminister, Lars Løkke Rasmussen (M), begyndte sin politiske karriere som elevrådsformand og har siden drukket øl med Putin i Tivoli og givet Trump et hestehandlerhåndslag.

Sammen med politisk kommentar Søs Marie Serup og kommunikationsrådgiver Poul Madsen tegner vært for podcasten 'Den, vi taler om' Ditte Okman et portræt af en politisk korkprop, der gør sig gældende igen og igen – selv når alle har dømt ham ude af dansk politik.

Blandt andet i 2014, hvor Løkke kæmpede for sin overlevelse som formand for Venstre.

På vejen til det ekstraordinære landsmøde i Odense skulle han have sendt en sms til sin hustru, Sólrun, hvor han angivelig skrev: »Last day at the office. Nu får vi mere tid sammen.«

Lars Løkke Rasmussen var med andre ord klar til at gå af som formand. Men det tror tidligere chefredaktør på Ekstra Bladet Poul Madsen »ikke en skid på«.

Poul Madsen kan have ret, for i stedet for at gå af chokerede Løkke pressen og præsenterede et nyt formandskab med rivalen Kristian Jensen.

»Nogen mener, der blev indgået en aftale, og andre mener, at det var pis og papir,« fortæller Søs Marie Serup i podcasten 'Den, vi taler om'.

