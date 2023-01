Et bizart indblik i kommunes kommunikation må give anledning til at hakke bremsen i.

En sag fra Frederikssund Kommune har sat to store, fede streger under, at systemet ikke er til for borgeren.

Op til jul havde kommunen i sinde at tvangsfjerne et barn, som endnu ikke var født. Der var bare det problem, at juleferien nærmede sig, og der er tilsyneladende ikke de store muligheder for at tage afsæt i den enkelte sag i en sådan situation.

Det fik i hvert fald en ansat i kommunen til at sende en mail til Hillerød hospital om at sætte kvindens fødsel i gang, så det kunne nås før jul. En vanvittig løsning på et – omend logistisk – sårbart problem.

Anmodningen blev selvfølgelig og heldigvis afvist. Og det har selvsagt hævet øjenbryn land og rige rundt, da sagen – og i særdeleshed mailen – kom frem i offentligheden.

Liberal Alliance er gået ind i sagen. Og de er – som de fleste – forargede over den ufølsomme mail. Men forargelsen rammer en smule skævt.

I et opslag på Facebook forklarer Alex Vanopslagh situationen. Men i opslaget sniger sig alligevel en misforståelse ind:

»Det er så arrogant og ufølsomt, som noget kan være; at en kommune tager sig den guddommelige ret, at bede et hospital om at sætte en højgravid kvinde i fødsel før tid, for at kommunens ansatte kan komme hjem og spise and og julehygge med deres egne familier.«

Det virker grotesk, at et menneske kan få tvangsfjernet et barn, uden mulighed for at henvende sig til dem, der har fjernet det, fordi der er julelukket Aminata Amanda Corr

Og det er faktisk ikke det, der står i mailen fra kommunen. Det er ganske rigtigt, at der i mailen refereres til, at kommunen holder lukket i juleferien. Men de kommunalt ansatte bliver sådan set skudt nogle ret grimme, opportunistiske og egoistiske motiver i skoene, når det udlægges som om, deres forespørgsel er drevet af logistisk dovenskab.

I virkeligheden peger mailens afsender på barnets og kvindens tarv som drivkraft for deres dårlige idé:

»Dette vil være mere skånsomt for Sofie,« står der helt præcist, og det præciseres med, at lukningen mellem jul og nytår vil medføre, at Sofie ikke kan få fat på nogen af de kommunalt ansatte. Altså et hensyn til Sofie.

I øvrigt smager det lidt mærkeligt at ville lade sig forarge voldsomt over mennesker, der vil holde den ferie, de har krav på, samtidig med, man går og leger, at hele verden vil bryde sammen, hvis ikke store bededag holdes hellig. Men lad nu det ligge.

Generelt vil denne sag udvikle sig til en tabersag for alle, hvis de kommunalt ansatte gøres til skurke. Jeg tror oprigtigt på, at de har haft gode intentioner, men når man selv er en del af systemet, kan systemet hurtigt overtage ens verdensforståelse. Pludselig må al etik, moral, anstændighed og medmenneskelighed vige for det overtrumfende system.

Problemet er systemet. Problemet er, at systemet ikke er til for borgerne, men lader til at være til for systemet selv. Det virker jo helt grotesk, at der overhovedet kan opstå en situation, hvor et menneske kan få tvangsfjernet et barn, uden mulighed for at henvende sig til dem, der har fjernet det. Fordi der er julelukket.

Vi julelukker jo heller ikke hospitaler eller fængsler. Fordi vi anerkender, at nogle funktioner trumfer risengrød og fællessang. Det samme burde selvfølgelig gælde situationer, hvor et menneskes møde med systemet højst sandsynligt vil afføde et traume.

Vi skal bare huske, at de ansattes dårlige løsning på en grotesk situation ikke er det egentlige problem. Problemet er, at situationen overhovedet kan opstå.