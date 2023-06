Peter Belli var ikke kun en populær sanger.

I 1990erne blev han med sin hæse røst og latter også kendt som stemmen bag to af Disneys mest populære aber, Kong Louie i 'Luftens helte' og Rafiki i 'Løvernes konge'.

Tegnefilmsdubber Lars Thiesgaard havde æren af at instruere den nu afdøde Peter Belli i de to ikoniske roller, og det var altid noget særligt, husker han i dag tilbage.

»Når Peter kom forbi studiet, var der altid en aura af, at nu skete der noget spændende. Noget vigtigt. Og vi skulle altid have en cola klar til ham, som han brugte til at klare stemmen med.«

Holdet, der i 1994 lagde danske stemme til 'Løvernes konge'. Peter Belli læner sig op ad Lars Thiesgaard i midten. Foto: ERNST VAN NORDE

De begyndte samarbejdet i 1992 med 'Luftens helte' til DRs fredagsprogram 'Disney Sjov' – en serie, der bruger figurerne fra Disneys gamle tegnefilm 'Junglebogen' fra 1967.

Lars Thiesgaard og hans 'dubbinghold' ledte efter en person, der kunne tage over for den gamle jazzmusiker Svend Asmussen, der lagde stemme til Kong Louie i 'Junglebogen'.

Her valgte man Peter Belli særligt på grund af én ting:

»Kong Louie synger jo i 'Junglebogen',« fortæller Lars Thiesgaard og fortsætter:

Kong Louie i 'Luftens helte'. Foto: Disney+

»Da vi gik i gang med 'Luftens helte', vidste vi ikke, om Louie ville synge senere i serien, men for en sikkerheds skyld, kiggede vi efter en, der på den måde kunne leve op til den oprindelige Kong Louie,« fortæller Lars Thiesgaard og fortsætter:

»Med hans hæse stemme kunne han også bryde lidt af alt det pæne og polerede. Man fik noget, hvor der var liv og glade dage.«

Lars Thiesgaard fortæller, at Peter Belli altid var det sødeste menneske overfor sine kollegaer og brugte tid på at spørge ind til, hvordan de forskellige i rummet havde det, før de gik i gang med indspilningerne.

Lars Thiesgaard fortæller videre, at Peter Belli generelt altid var klar på at være med, når der var bud efter ham – og han lagde altid hjerte og sjæl i sit stemmearbejde, husker Lars Thiesgaard:

Peter Belli lagde stemme til Rafiki i 'Løvernes konge'. Foto: Disney+

»Vi lavede på et tidspunkt nogle eventyrbånd, hvor Rafiki var fortælleren. Det flød bare fra start af, og han forklarede, at han blot tænkte på, at det var ligesom, hvis han læste højt for sine børnebørn.«

Netop Rafiki-figuren i 'Løvernes konge' fra 1994 blev det helt store hit.

Lars Thiesgaard forklarer, at Peter Belli havde en utrolig ægthed i sit udtryk, der gjorde den tegnede figur levende oppe på biograflærredet.

»Når vi dubber de udenlandske tegnefilm, er vores mål altid at gøre filmene så danske som muligt, og det var Peter i høj grad med til at sørge for. Han havde en evne til at lukke ørerne for det amerikanske tonefald og i stedet holdt fast i sit eget.«

Lars Thiesgaard har ikke kun instrueret, men også lagt stemme til en masse kendte tegnefilmsfigurer. Her er han fotograferet med Grisling fra Disneys Peter Plys. Foto: Jens Nørgaard Larsen/Ritzau Scanpix

Lars Thiesgaard tilføjer:

»Det er et helt specielt menneske, vi har mistet, og jeg er utrolig glad for at have arbejdet sammen med ham. Han bidrog rigtig meget til at gøre tegnefilmene danske.«