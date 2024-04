Makkerparret Frederik Cilius og Rasmus Bruun har markante holdninger til nogle af tidens populære tv-programmer.

I videoen øverst kan du se, hvorfor Frederik Cilius har sagt nej til at medvirke i 'Vild med dans' og 'Kender du typen', og hvorfor Rasmus Bruun ikke kan sige nej, hvis TV 2 vil have ham med i 'Stormester'.

Frederik Cilius og Rasmus Bruun er fra den 12. april aktuelle i sæson to af DR's populære tv-serie 'Orkestret'.

På et pressemøde i DR Byen forud den kommende sæson afslører Frederik Cilius blandt andet, at både DR og TV 2 igennem tiden har forsøgt at få ham med i et par af deres mest populære kendis-programmer.

Skuespillerne i 'Orkestret': Caspar Phillipson, Neel Rønholt, Lise Baastrup, Rasmus Bruun og Frederik Cilius. Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix Vis mere Skuespillerne i 'Orkestret': Caspar Phillipson, Neel Rønholt, Lise Baastrup, Rasmus Bruun og Frederik Cilius. Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix

'Kender du typen' har han afvist, fordi han først og fremmest ikke gider have et kamera hold hjem i privaten.

Han tilføjer:

»Jeg synes jo, at det irriterende ved det program er, at der jo ikke er nogen, der bor sådan. Der kommer jo et helt ISS-hold (rengøringsfirma red.) ud gør hele deres hjem rent.«

'Vild med dans' har han sagt nej til, fordi han med egne ord ville være en 'dårlig deltager'.

»For jeg ville ikke kunne tage det seriøst. Det ville blive dårligt fjernsyn, for jeg har dybest set ingen ærekærhed omkring min dans. Jeg vil ikke gå op i det. Jeg vil være fuldstændig ligeglad med, hvad Jens Werner sagde.«

Rasmus Bruun fortæller derudover, at han ville blive nødt til at sige ja til TV 2, hvis de ville have ham med i 'Stormester'.

»Mine børn er kæmpe fans. De vil aldrig tilgive mig, hvis jeg sagde nej til det.«

Han tilføjer:

»Men jeg er ikke blevet spurgt.«