Gennem sit lange liv, har skæbnen adskillige gange ført hans liv nye steder hen. Og nu gør den det igen.

»Jeg har desværre et lille damoklessværd hængende over hovedet. Som jeg ikke har en skid lyst til,« siger Ebbe Preisler.

Er man bekendt med hans sag, kunne man forledes til at tro, at den truende fare, som han refererer til, er den drabssigtelse, som senere i år skal for retten.

Hvor en dommer skal tage stilling til hvilken paragraf, han skal straffes efter. Drab på begæring eller manddrab.

Men det er det ikke. Faren er en helt anden.

Efter i årtier at have ligget i dvale, er Ebbe Preislers prostatakræft nemlig i den grad vakt til live igen.

»Det har stået stille i mange år. Men pludselig for et halvt år siden sprang PSA-tallet fra 5 til 38. Så 43, 53, 73 og nu er det oppe på 80,« fortæller 81-årige Ebbe Preisler, som derfor blev indkaldt til samtale på Rigshospitalet for at diskutere kemo.

»Som jeg virkelig ikke har lyst til at begynde på. For man bliver træt og mister appetitten, og jeg kommer i forvejen fra en periode, hvor jeg har haft meget kvalme og svært ved at have appetit nok,« forklarer han om tiden efter dét, han selv kalder medlidenhedsdrabet på sin kone og sit eget mislykkede selvmordsforsøg.

En tid, hvor det har været svært at genfinde lysten til at leve igen.

81-årige Ebbe Preisler har stadig svært ved at finde lysten til at leve. Men når nu han skal, skal det helst være uden kemo. Foto: Bax Lindhardt Vis mere 81-årige Ebbe Preisler har stadig svært ved at finde lysten til at leve. Men når nu han skal, skal det helst være uden kemo. Foto: Bax Lindhardt

»Jeg kæmper med at finde glæde ved at være alene. Men den store appetit har jeg ikke. Jeg er ikke rigtig sulten på det,« siger Ebbe Preisler.

Som til gengæld har fået appetit på hørfrø.

Knuste hørfrø menes nemlig at have en gavnlig effekt på netop PSA-niveauet samt udviklingen af prostatakræften.

»Og i min situation tager jeg imod hvilket som helst råd. Så bare kurven knækker en lille bitte smule, får de ikke lov til at give mig kemo,« siger Ebbe Preisler, som de seneste to måneder har indtaget kosttilskuddet. Udelukkende for at kunne slippe for kemo.

Men resultatet af det vil han først se om yderligere tre til fire måneder.

Heldigvis kan han dog også parkere frygten for kemo lidt endnu.

For selvom hans PSA-tal igen er steget, var der ifølge lægen på Rigshospitalet ingen grund til panik.

»Den meget sympatiske onkolog, jeg talte med, tog det helt roligt. De var slet ikke hidsige for at begynde på en kemokur med mig endnu. Så det var jeg lykkelig for.«

»Nu tager vi et halvt år og ser hvad der sker. Jeg har fået en respit,« siger Ebbe Preisler, som fik konstateret sin prostatakræft tilbage i 90ere. Stort set samtidig med, at hans hustru Mariann blev diagnosticeret med parkinson.

Hvad status bliver efter næste besøg på Rigshospitalet om et halvt år, må tiden vise. I hvert fald har Ebbe Preisler gjort op med sig selv, at han ikke bliver her for enhver pris.

»Jeg har sagt til mine børn, at den dag jeg kan mærke, at min frihed begynder at blive alvorligt begrænset og jeg er afhængig af andre, så gider jeg ikke mere.«

»Og hvis ikke lovgivningen hjælper mig, så må jeg gøre det selv. For selvmord er ikke strafbart. Man kan ikke straffe en død.«

»Jeg mener ikke, at der er nogen grund til, at jeg skal pine mig selv til den bitre ende. Livet behøver ikke være længere end som så.«

LIVSLINJEN

Hvis du er i krise eller har tanker om selvmord, så sig det til nogen. Kontakt Livslinjen på telefon 70 201 201, eller læs mere på www.livslinien.dk.



