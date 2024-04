Da 20-årige Kamille Wenneberg var barn, så hun 'Badehotellet' med sine forældre.

Hun drømte om at blive skuespiller, og sidste år fik hun pludselig muligheden for at være med i den afsluttende sæson af TV 2's hitserie.

»Selvom 'Badehotellet' jo fokuserer på en særlig tid, synes jeg, den er tidsløs. Den tager fat i nogle meget relaterbare problematikker, og alle karaktererne er så fantastiske. Jeg forstår godt, at det er så populært,« smiler Kamille Wenneberg.

I den aktuelle sæson 10 af 'Badehotellet' spiller hun en af hotellets nye unge stuepiger, Trine.

Kamille Wenneberg som stuepigen Trine i 'Badehotellet'. Foto: Mike Kollöffel

Det er første gang, at hun dukker op på landsdækkende tv.

Som hun selv formulerer det grinende:

»Jeg er meget grøn. Det er min helt store debut det her.«

Hun er vokset op i en lille landsby i Midtjylland, hvor hun i gymnasiet kom med i en lokal musical.

Oplevelsen fik hende til at droppe ud af skolen og jagte skuespildrømmen, og efter et par år med mindre projekter og en kort periode i Milano som model, faldt hun sidste år over et opslag på Facebook, hvor man søgte unge kvinder til den sidste sæson af 'Badehotellet'.

»Det var en fri casting for alle, der passede til kriterierne,« fortæller Kamille Wenneberg og fortsætter:

»Castingprocessen varede tre måneder, hvor vi til at starte med var 450 piger.«

Undervejs tænkte hun ikke nærmere over, at hun rent faktisk ville ende med at kunne få rollen.

Kamille Wenneberg i civil på et pressemøde i anledning af den nye sæson af 'Badehotellet'. Foto: Ida Marie Odgaard/Ritzau Scanpix

Hver gang hun gik videre fra en ny castingrunde, var hun blot taknemmelig over, hvor langt hun var kommet.

»Da vi var 14 tilbage, var jeg til casting sammen med Hannah (Hannah Gass Sibbesen, der spiller 'Badehotellets' anden nye stuepige, red.). Allerede der kunne jeg mærke, at vi havde en unik kemi i vores roller,« fortæller Kamille Wenneberg og tilføjer:

»Hanna Lundblad (Den ene af 'Badehotellets' forfattere, red.) har fortalt mig, at da hun så den første video af mig og Hannah, vidste hun godt, at det var os, der skulle være Trine og Lily.«

Da Kamille Wenneberg havde fået rollen og første gang stod i 'Badehotellets' kulisser i Albertslund, var hun oppe at køre over nu at stå midt i den serie, hun altid havde fulgt med i.

Kamille Wenneberg spiller i 'Badehotellet' især over for Hannah Gass Sibbesen. Foto: Mike Kollöffel

»Det var så surrealistisk. Også at møde alle skuespillerne til den første læseprøve,« fortæller Kamille Wenneberg og afslører, at det især var stort at møde én af 'Badehotellets' profiler.

»Jeg stod og gemte mig lidt til læseprøven. Jeg er typen, der meget har følelserne uden på tøjet, og da jeg vendte mig om og Bodil Jørgensen stod der! Så brød jeg sammen i glædestårer. Det var jo Bodil Jørgensen!«

Kamille Wenneberg bor til daglig i Aarhus.

Hun er endnu ikke kommet ind på skuespillerskolen, men tilføjer, at 'hun i hvert fald er klar på at lave mere indenfor skuespil', hvis muligheden byder sig.

