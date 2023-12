Julen er i den grad hjerternes fest.

Det kan 'Årgang 0'-Mathilde Beuschau helt klart bekræfte.

Hun har nemlig valgt den 24. december at dele med sine mange følgere på Instagram, at hun har fundet kærligheden igen.

Det gør hun i en spørgerunde, hvor en følger spørger til, hvem Benjamin er, der har floreret på hendes profil.

»Det er min kæreste. Jeg er meget glad og lykkelig. Kærlighed opstår, når du ikke søger det, eller aktivt leder efter det. Benjamin dukkede lidt op ud af et blå. Men jeg er så glad for at han gjorde. Vi har datet siden starten af december,« skriver den personlige træner til et billede af den nye kæreste.

Mathildes nye jyske kæreste, der har fejet benene væk under hende. Foto: Privat Vis mere Mathildes nye jyske kæreste, der har fejet benene væk under hende. Foto: Privat

Til B.T. fortæller Mathilde, at de to har mødt hinanden i fitnesscenteret, som jo er et sted, Mathilde ofte er.

»Vi mødte hinanden nede i fitness. Og så den helt klassiske med, at han svarede på en story, jeg havde lagt op,« lyder det glad.

Hun fortæller, at hun er meget vild med sin nye kæreste.

»Det bedste ved Benjamin er hans selvstændige sind. Der er gang i ham, hvilket jeg virkelig godt kan lide. Han håndterer mig godt, fordi jeg godt kan være en sær snegl en gang imellem. Vi deler samme passion for træning, hvilket også er et kæmpe plus.«

Den nye kæreste er flyttet fra Jylland til København, og det passer jo godt, når det også er der, Mathilde bor.

»Benjamin arbejder til dagligt som salgsleder i power – som betyder, manden har sine talegaver i orden. Han er fra Kolding og flyttede til København i august. Jeg føler alle burde have en jyde i deres liv. Vi er glade og nyder hinanden i fylde drag,« fortæller hun.

De to er endnu ikke flyttet sammen, men bruger det meste af tiden hos Mathilde.

Mathilde Beuschau har været officielt single, siden hende og realitydeltageren Robin Christensen slog op i oktober 2022.

De to ønskede ikke at fortælle, hvorfor de gik fra hinanden, men delte en video sammen, hvor de aflivede rygter om, at der skulle vær tale om, at nogen havde været utro eller at der var dårlig stemning mellem de to.

Mathilde Beauchau flyttede i sin egen lejlighed efter bruddet, hvor hun bor med sin hund Theo.

Hun er fortsat i gang med sit job som personlig træner