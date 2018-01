Over artiklen kan du se fyrværkeri i København fra nytår 2016/2017

Hovedparten af de personer, som har fået øjenskader, kunne have været uskadte med briller, siger overlæge.

Nytårsnat har 28 tilskadekomne været forbi landets øjenafdelinger, efter at de er kommet til skade med fyrværkeri. Det oplyser overlæge Jørgen Villumsen fra Region Hovedstadens øjenafdeling på Rigshospitalet-Glostrup. Han har samlet tallene fra alle øjenafdelingerne i landets fem regioner.

23 ud af de 28 personer, som har fået skader på deres øjne, havde ikke sikkerhedsbriller på.

- Det er ret karakteristisk, at de tilskadekomne ikke har haft sikkerhedsbriller på, siger Jørgen Villumsen.

- Langt hovedparten af de ramte kunne være stort set uskadte med briller. Det er meget sjældent, at vi registrerer alvorlige øjenskader med sikkerhedsbriller, siger han.

Seks personer er kommet alvorligt til skade, men det er stadig vanskeligt at spå om, hvilke konsekvenser det vil få for deres syn.

Det er dog meget sandsynligt, at de vil miste synet enten helt eller delvist.

Tre af dem er børn mellem 13 og 17 år.

En af de tre børn brugte sikkerhedsbriller, men han kom alligevel alvorligt til skade. Ifølge Jørgen Villumsen tændte han et batteri helt efter reglerne, hvorefter batteriet eksploderede op i ansigtet på ham.

- Det er meget usædvanligt, at vi ser alvorlige øjenskader, når man bruger beskyttelsesbriller. Det er flere år siden, at vi så noget lignende sidst, siger Jørgen Villumsen.

19 af de øjenskader, som er registreret, skyldes, at fyrværkeri er eksploderet uventet.

- Folk beskriver, at det er eksploderet hurtigere, end de har forventet, eller at det har opført sig anderledes, end de har regnet med. Eksempelvis at et batteri sprutter kugler ud til siden.

Landets AMK-vagtcentraler har registreret, at i alt 117 personer kom uheldigt ind i det nye år med en fyrværkeriskade. AMK-vagtcentralerne har ansvaret for de patienter, som ringer 1-1-2.

Af de 117 fyrværkeriskader er der 28 håndskader og 39 øjenskader. De tal omfatter også personer, som er behandlet på skadestuer og ikke kun de personer, som har været forbi en øjenafdeling.

/ritzau/