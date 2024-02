Det er nærmest en del af dansk kulturarv.

Man ser Puch Maxien køre forbi, og mælkekassen hører ligesom med, men nu beder Arla om hjælp, og de er sågar villige til at belønne for den.

For de populære sorte og grønne mælkekasser, som tit sidder bag på knallerter og bruges som legetøj i børnehaver, forsvinder i tusindvis om året.

Derfor lover Arla, at hver gang en mælkekasse fremover finder hjem til mælkeproducenten, bliver der doneret til et godgørende formål.

For ud over at det koster dem dyrt at lave nye mælkekasser, slår de også på, at det koster miljøet.

»Selvom der er noget nostalgisk og hyggeligt over at se en mælkekasse bag på en knallert, har vi brug for dem til at transportere mælk i,« udtaler Henrik Lilballe Hansen, der er landedirektør for Arla i Danmark, ifølge en pressemeddelelse.

»Mælkekasserne har en levetid på 20 år, så det er ærgerligt, hvis de står og samler støv et sted frem for at blive brugt til at transportere mælk og yoghurt.«

Hvis danskerne vil hjælpe med at få returneret mælkekasser, donerer Arla til gengæld 5 kroner stykket til Arla Fondens arbejde med at inspirere og uddanne børn og unge i sunde og bæredygtige madvaner, lyder løftet fra koncernen.