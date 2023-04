Der er noget i vente.

Det afslørede Jonas Vingegaards kæreste, Trine Marie Hansen, da B.T. mødte parret i Glyngøre.

For selvom det er Tour-stjernen, som cykler med en enorm del af opmærksomheden, har hun travlt med sit eget projekt.

»Jeg er ved at opbygge en virksomhed. Det er noget, der har været i gang i lang tid. Jeg er ved at kode en app og sådan noget. Det bruger vi nogle penge til,« lyder det fra Trine Marie Hansen.

Trine Marie Hansen følger sin kærestes karriere tæt. Foto: Bax Lindhardt Vis mere Trine Marie Hansen følger sin kærestes karriere tæt. Foto: Bax Lindhardt

Selv har hun meget travlt med at passe parrets datter, Frida, samtidig med at hun er dybt involveret i Jonas Vingegaards karriere.

På trods af, at hun antyder en smule af det kommende projekt, efterlader hun en stor portion mystik omkring, hvad det reelt drejer sig om.

»Appen kommer til sommer. Så kan I høre mere dér,« fastslår hun, drilskt.

»Jeg vil ikke afsløre mere, inden den er ude. Der kunne være andre, der fik samme idé.«

Under B.T.s besøg i Glyngøre afslørede parret også, at de overvejer at flytte til udlandet.

