Mattias Skjelmose drømte stort om en af karrierens største sejre ved onsdagens Flèche Wallonne.

Men hurtigt blev håbet erstattet af smerter, han aldrig glemmer, da danskeren blev forvandlet til en trillende isklump af vejret, der skabte en massakre i feltet.

Rytterne faldt på stribe, og den danske forhåndsfavorit var desværre en af mange, der måtte udgå. Stortalentet havde det bestemt ikke godt, da han stod af cyklen. Faktisk var han så lammet af kulden, at han – med tydelige rystelser – måtte bæres væk.

Årets udgave af Flèche Wallone blev afviklet under umenneskelige vejrforhold. Foto: Jasper Jacobs/AFP/Ritzau Scanpix

»Det så voldsomt ud. Det må jeg ærligt indrømme. Jeg måtte køre forbi ham, men jeg har talt med ham i bussen. Hans hænder er varme, og det er ok. Vores drømme frøs væk, men han har fået varmen nu,« siger Kim Andersen, der er sportsdirektør for Skjelmose på Lidl-Trek-holdet, til B.T.

»Jeg har været her i 26 år, og jeg har aldrig oplevet noget lignende. Det var helt vildt. Temperaturen faldt fra 12 grader til 1,5 på 20 minutter. Det kom så overraskende – vi regnede med, at det var finalen, der skulle køres i regnvejr. Det sagde radaren.«

I stedet kom det kraftige temperaturfald, regn og hagl til en spille en rolle langt tidligere i løbet. I samme takt udspillede Mattias Skjelmose sin.

»Han har aldrig været så kold – normalt er den slags vejr jo hans stærke side. Han nåede at få sin regnjakke, men han fik ikke handsker og så videre – der blev jo kørt cykelløb. Der var ingen chancer for at give noget. UAE begyndte at køre i det øjeblik, det dårlige vejr kom, og det ramte jo også dem,« fortæller Kim Andersen.

Feltet var til sidst så decimeret, at storhold som UAE og INEOS Grenadiers slet ikke havde nogen ryttere tilbage i løbet.

I stedet var det Israel-Premier Tech-rytteren Stephen Williams, der kom først over målstregen på den mytiske Mur de Huy i en gruppe på cirka 30 ryttere.

Det var ikke, hvad Mattias Skjelmose havde håbet på efter sidste års andenplads.

»Selvfølgelig er det en stor skuffelse. Vi gik efter det, og vi troede på det. Hvis han havde overlevet det dårlige vejr, så havde han jo været den stærkeste i den gruppe,« siger Kim Andersen.

Samtidig fortæller den garvede sportsdirektør, som i øvrigt vandt dagens semiklassiker for 40 år siden, at man ikke skal frygte for den danske mesters deltagelse i søndagens monument, Liège-Bastogne-Liège.

»Det var så ekstremt. Men vi er klar til på søndag.«

