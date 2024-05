Den tyske politiker Matthias Ecke skulle opereres efter overfald fredag. Nu har 17-årig meldt sig i sagen.

En 17-årig dreng har meldt sig til politiet, efter at det tyske medlem af EU-Parlamentet Matthias Ecke blev overfaldet af en gruppe ukendte gerningsmænd fredag aften.

Det skriver det tyske nyhedsbureau dpa.

Ifølge tyske Bild, så måtte den 17-årige op med sin mor på politistationen

Ecke var i gang med at hænge valgplakater op i den østtyske by Dresden i forbindelse med det forestående Europaparlaments-valg, da overfaldet fandt sted.

Kvæstelserne var så alvorlige, at han efterfølgende måtte på operationsbordet, kom det frem lørdag.

Vidner har beskrevet, at gerningsmændene var iklædt mørkt tøj, og at de umiddelbart virkede til at være en del af den ydre højrefløj. Det skriver dpa.

De tre øvrige gerningsmænd er fortsat på fri fod.

En 28-årig kampagnemedarbejder fra partiet De Grønne blev ligeledes fredag overfaldet med slag og spark, da han var i færd med at hænge valgplakater op. Det skete blot få minutter inden overfaldet på Ecke.

41-årige Matthias Ecke er medlem af det socialdemokratiske parti SPD.

Partiets organisation i delstaten Sachsen, hvor Dresden ligger, har oplyst, at den har haft flere kampagnemedarbejdere, som er blevet udsat for tilråb og trusler under ophængningen af plakater.

- Rækken af angreb begået af bøller mod demokratiske partiers kampagnehold er angreb på vores demokratis fundament, sagde lederne af SPD i Sachsen, Henning Homann og Kathrin Michel.

De mener begge, at det højreorienterede parti Alternative für Deutschland (AfD) og højreekstremistiske grupper i Tyskland bærer skylden for, at demokratisk valgte politikere ikke kan føle sig sikre i landet.

Netop Alternative für Deutschland står stærkt i det østlige Tyskland.

Episoderne har fået en række fremtrædende politikere i Tyskland til at råbe op.

Det gælder blandt andre Tysklands kansler, Olaf Scholz, som har opfordret landets befolkning til at stå sammen mod højreekstremisme.

- Demokratiet bliver truet af sådan noget som dette, og derfor er det ikke en mulighed at trække på skuldrene ad det, sagde Scholz under en demokratikongres, der tog afsæt i det forestående EU-valg.

- Vi er nødt til at stå sammen mod det.

Også udenrigsminister Annalena Baerbock har været ude for at fordømme angrebene.

/ritzau/