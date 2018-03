‘Caroline Wozniacki Courts.’

Det er navnet på to tennisbaner, som Caroline Wozniacki har fået opkaldt efter sig på Fisher Island i Miami, hvor den 27-årige danske tennisspiller har en luksuslejlighed. Her vil man hylde hendes Grand Slam-triumf ved Australian Open.

Øverst i artiklen kan du se øjeblikket, hvor Caroline Wozniacki vinder Australian Open.

»Jeg kan ikke tro, at jeg har en bane til ære for mig. Det betyder virkelig meget for mig - Fisher Island betyder selvfølgelig meget for mig. Min familie og jeg har alle boliger her, og vi bruger meget tid her,« siger en meget glad Wozniacki i en video, som resortet har lagt op på sin Facebook-side.

»Det føltes bare som et stort fællesskab og som én familie her. Jeg er så glad for, at alle ville gøre det her for mig, og det gav mig tårer i øjnene.«

My girls holding court #fisherisland @jennagreen7 @faraleff Et opslag delt af Caroline Wozniacki (@carowozniacki) den 19. Mar, 2018 kl. 4.23 PDT

Banerne ligger på millionærressortet Fisher Island Club & Resort, der ligger på en lukket ø lidt ud for Miami. Det er også her hele Wozniacki-familien bor, når de i er i den sydlige stat i USA og her Wozniacki ejer et stort penthousehybel.

På deres Facebook-side skriver resortet også:

»Vi fejrer i dag Fischer Island-beboeren og tennisstjernen Caroline Wozniacki ved at dedikere vores tenniscenters two hardcourtbaner til hende på grund af hendes første Grand Slam-titel ved Australian Open i januar. Caroline er en speciel del af vores fællesskab, og vi er glade for at ære hende for hendes triumfer.«

Tilbage i januar måned faldt en grædende Caroline Wozniacki til jorden i Melbourne i Australien, da hun efter en lang og dramatisk finale besejrede rumænske Simona Halep og dermed endelig kunne kalde sig Grand Slam-vinder.

Introducing the @carowozniacki #courts on @myfisherisland . . . . #tennis #fisherisland #carolinewozniacki #miami #miamiopen #babolat #winner #champion #champ Et opslag delt af TheTagExperience (@thetagexperience) den 19. Mar, 2018 kl. 3.04 PDT

27-årige Wozniacki er i øjeblikket i Miami, hvor hun skal spille WTA-turneringen Miami Open. Her har danskeren fået en noget svær lodtrækning og står til at møde den tidligere Grand Slam-vinder Samantha Stosur eller den olympiske mester Monica Puig i sin første kamp i turneringen.

Når hun langt venter der også hård modstand i en eventuel kvart- og semifinale, hvor henholdsvis Venus og Serena Williams kan være modstanderen.

Miss Sunshine, som hun så populært bliver kaldt i USA, ligger i øjeblikket nummer to på verdensranglisten og nåede til finalen ved Miami Open sidste år.

Hun træder ind i turneringens anden runde og spiller tidligst fredag eller lørdag.