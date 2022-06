Lyt til artiklen

Ustyrlige Viktor Axelsen har gjort det igen.

For andet år i streg triumferer den fynske badmintonstjerne i Super 1000-turneringen Indonesia Open, en kæmpe bedrift i en historisk sejr, som blev fejret med en euforisk løberunde om banen i den kogende Istora Senayan-hal.

Den danske verdensetter var storfavorit inden finalen, og han levede op til favoritværdigheden med en sikker og næsten ydmygende sejr over kinesiske Zhao Junpeng.

Zhao Junpeng, som er nummer 35 i verden, blev besejret i to hurtige sæt med cifrene 21-9, 21-10, og dermed fortsætter Axelsen sin gigantiske optur i 2022, som blandt andet har budt på sejre i All England og Indonesia Masters.

Selvom finalen gik legende let for Viktor Axelsen, så har han måttet kæmpe hårdt for at triumfere i Indonesien.

Særligt i gysersemifinale mod malaysiske Lee Zii Jia, nummer fem i verden, fik han sved på panden i en tæt tresæts-sejr.

Indonesia Open er en Super 1000-turnering og dermed en af årets største.

Med sejren følger knap 600.000 kroner til den 28-årige dansker, som vader i succes i disse år.