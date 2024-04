Den nye sæson af 'Forræder' kommer på flere måder stærkt fra start.

Det er stadig underholdende at se kendte danskere i en paranoid gætteleg, men TV 2 fejler også på særligt ét punkt, ligesom flere ting undrer.

'Forræder' var sidste års store positive tv-overraskelse.

Konceptet hvor ingen kan stole på hinanden, pressede flere af de kendte deltagere til at vise nye sider af sig selv - og det, at de tilmed gik så entusiastisk med på legen, gjorde det til ægte fængende tv.

Lise Rønne er også vært i den nye sæson af 'Forræder'. Foto: TV 2 Vis mere Lise Rønne er også vært i den nye sæson af 'Forræder'. Foto: TV 2

Alt det ser heldigvis ud til at fortsætte i sæson to, hvor Lise Rønne har inviteret 18 nye deltagere ind på sit slot til endnu en omgang 'Forræder'.

Det er sjovt, at de igen så hurtigt lever sig ind i deres roller, og man sidder nærmest og ryster grinende på hovedet over, hvordan de straks falder i de samme psykologiske fælder.

Jeg tænker: Jamen, har de da slet ikke lært noget fra sidste sæson?

De tror straks, at de kan regne hinanden ud, men det kan de selvfølgelig ikke - og det er sjovt, hvordan det blandt andet først går op for Birgit Aaby, EFTER de er kommet til at smide den uskyldige Anthon Edwards ud.

På minussiden synes jeg, at TV 2 først og fremmest fejler ved at holde flere ting ufortalt.

Hvem får eksempelvis pengepræmien til sidst?

Sidste år gik det til velgørenhed, og det kan jeg forstå på TV 2s kommunikationsafdeling, også er tilfældet i år, så hvorfor ikke sige det i programmet?

Flere nye regler er også lidt småforvirrende.

Bjarne Henriksen og Heino Hansen i 'Forræder'. Foto: TV 2 Vis mere Bjarne Henriksen og Heino Hansen i 'Forræder'. Foto: TV 2

TV 2 skriver selv i en artikel, at de ikke forklares på skærmen - hvilket i sig selv er lidt mærkeligt.

Det ødelægger som sådan ikke helhedsindtrykket, for det er stadig underholdende nok blot at følge deltagerne på slottet, men man kunne godt tage seerne liiiiidt bedre i hånden.

I første afsnit undrede jeg mig blandt andet også over, hvorfor 'våbenkammeret' og det medfølgende 'skjold' ikke kom i spil.

Måske jeg bare har glemt, hvordan det fungerede i første sæson, men det virkede lidt forhastet, at man gav et hold adgang til 'våbenkammeret', og så ikke rigtig fulgte op på det.

Grundlæggende er det også ærgerligt, at de kendte deltagere ikke får lov at vinde pengene til sig selv.

'Forræder' er som sagt godt tv, men mere vil have mere, og tænk hvor meget ekstra drama, det ville medføre, hvis de ikke skulle give pengene væk!

Bare fordi man er 'kendt fra tv', behøver man ikke være rig, og der ville jeg gerne se deltagerne kæmpe indædt om de 200.000 kroner.

Jeg undrer mig også lidt over, at man efter succesen med den første sæson stadig har relativt mange 'ukendte' ansigter med.

Jeg ved selvfølgelig ikke, hvem man eventuelt har spurgt, eller om man bevidst har gået efter at ramme flere forskellige niche-målgrupper.

Og det er også helt fair. For os der ikke er så aktive på Youtube eller i blogger-universet, er der heldigvis også masser af karakteristiske deltagere som Bjarne Henriksen, Pernille Højmark og Heino Hansen.

Især Bjarne Henriksen har jeg store forventninger til.

Han har bare et fedt pokerfjæs, og samtidig leverede han fra start af ved at være dejligt underholdende langsom i den indlagte konkurrence til især Pernille Højmarks store irritation.

Han skal nok blive et hit.

Den nye sæson af 'Forræder' har ikke samme nyhedsværdi, som sidst, men de kommer rigtig fint fra land, og så er det jo spændende, hvem der snupper titlen som årets 'Tine Gøtzsche' og løber med al opmærksomheden.