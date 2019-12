Patriots erkender at have filmet spillerne fra Cincinnati Bengals i deres kamp mod Cleveland Browns søndag.

NFL's kommissær, Roger Goodell, lover at lave en grundig undersøgelse af NFL-holdet New England Patriots for mulig snyd.

Det oplyser han til et møde i ligaen i Dallas natten til torsdag.

- Vi kigger på det. Vi kommer til at være grundige og tage os god tid.

- Vi skal være sikre på, at vi har undersøgt alt, før vi fælder en dom, siger Roger Goodell ifølge nyhedsbureauet AFP.

Mandag blev det afsløret, at et kamerahold fra Patriots filmede spillerne fra Cincinnati Bengals i deres kamp mod Cleveland Browns 8. december - blot en uge før Patriots' kamp mod netop Bengals.

Det er ulovligt ifølge ligaens reglement.

Patriots erkendte det i en pressemeddelelse tirsdag, hvori holdet skrev, at det var sket i forbindelse med en dokumentar om en af holdets talentspejdere.

Ifølge Super Bowl-vinderne fra sidste sæson kendte produktionsholdet bag dokumentaren ikke til reglerne, men Patriots tager det fulde ansvar for produktionsholdets handlinger.

Holdets træner, Bill Belichick, siger natten til torsdag ifølge nyhedsbureauet Reuters, at holdet ikke har noget at gøre med optagelserne.

Episoden vækker dårlige minder for New England Patriots, der blev kendt skyldig i en lignende sag fra 2007 med tilnavnet "Spygate".

Dengang fik Patriots træner, Bill Belichick, en bøde på 500.000 dollar - svarende til 3,4 millioner kroner - efter at Patriots blev taget i at filme divisionsrivalerne New York Jets og Green Bay Packers.

Derudover fik holdet en bøde på 250.000 dollar og frataget sit førstevalg i draften året efter.

Roger Goodell sagde til mødet, at den tidligere sag naturligvis er en faktor i den nuværende undersøgelse.

NFL-kommissæren ville ikke afsløre, om undersøgelsen bliver færdig, inden sæsonen er omme.

Sæsonen slutter med Super Bowl 3. februar 2020.

New England Patriots blev også dømt for snyd i en anden sag med tilnavnet "Deflategate" i 2015.

Her fik holdets quarterback Tom Brady en karantæne på fire spilledage for at have kendt til, at der var lukket luft ud af de bolde, som holdet spillede med i en slutspilskamp mod Indianapolis Colts i 2015.

Derudover fik holdet frataget et førsterundevalg i draften året efter og et fjerderundevalg i draften i 2017. Det fik også en bøde på en million dollar.

/ritzau/