Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

DBU har sagt fra og indskærpet, at landsholdsspillerne og trænere ikke længere må svare på politiske spørgsmål fra pressen.

Forbundet har således ændret sin strategi oven på 'OneLove-'gaten, så spillerne fremover bliver fuldstændig skærmet fra alt, der ikke handler om fodbold.

Ifølge Anne Kirstine Cramon, kommunikationsrådgiver og podcastvært, er strategien dog helt hen i vejret:

»Al deres kommunikation handler om symboler. Om trøjer, om armbind og en 'kritisk dialog', som vi intet har set til. Når hele ens kommunikationsstrategi er at kommunikere symboler, der ikke bliver fulgt op af handling, så står det noget nøgent tilbage.«

Anne Kirstine Cramon. Foto: Mathias Svold Vis mere Anne Kirstine Cramon. Foto: Mathias Svold

»Og nu oplever de jo også, at de bliver bedømt på ikke at have taget de her symboler over målstregen. Det er ærligt talt utrolig amatøragtigt. Spillerne er dem, der har skullet bære disse symboler ind – og selvfølgelig er der interesse for dem.«

Ifølge DBU har den danske presse været alt for kritisk stemt, hvad angår slutrunden i Qatar:

»Jeg er overrasket over, at det fylder så meget, men jeg synes også, at det hele går i selvsving. Først, om vi skal spille i Qatar overhovedet. Så handler det om migrantarbejdere, så handler det om LGBTQ, og så handler det om armbind og så videre,« sagde fodbolddirektør Peter Møller på et pressemøde onsdag.

Men ifølge Anne Kirstine Cramon er det for vagt at skyde skarpt mod en kritisk presse:

Mange spørger til homofobi og VM i Qatar. Tager DBU afsted? DBU’s holdning er klar: Vi truer ikke med at blive hjemme. Vi truer med at møde op og fortælle om vores værdier. Mangfoldighed, åbenhed og menneskerettigheder. Som vi har gjort v besøg m @amnestydk @FH_dk2019 siden 2016 — DBU - En Del Af Noget Større (@DBUfodbold) April 12, 2019

»Man kan ikke have fremlagt alle sine intentioner, og når man så.., når det gælder, ikke har røv nok i bukserne til det, så stille sig op og sige: 'jamen, fodbold handler faktisk ikke om politik'.«

DBU argumenterer for, at spillerne skal have ro og fokusere på fodbold, hvilket er årsagen til, at de er der. Er det ikke fair nok?

»Så skulle man have kommunikeret andet op til slutrunden. Man skulle ikke have fremlagt en forventning om, at man ville møde op og tale om mangfoldighed, når man i sidste ende vil sætte fokus på sport.«

Anne Kirstine Cramon henviser til et tweet, DBU skrev i 2019. Heri skrev forbundet:

'OneLove'-armbindet er forbudt for spillere at bære. Foto: Mads Claus Rasmussen Vis mere 'OneLove'-armbindet er forbudt for spillere at bære. Foto: Mads Claus Rasmussen

»Mange spørger til homofobi og VM i Qatar. Tager DBU afsted? DBU’s holdning er klar: Vi truer ikke med at blive hjemme. Vi truer med at møde op og fortælle om vores værdier. Mangfoldighed, åbenhed og menneskerettigheder.«

Det er FIFA, som har sat en stopper for Danmark ellers planlagte tiltag under slutrunden. Først var det en træningstrøje med budskab om menneskerettigheder i Qatar, og senest det meget omtalte 'OneLove'-armbind, som landsholdet ville have båret for at vise støtte til LGBTQ+-personer.

Handlinger ville blive straffet sportsligt, meddelte FIFA.

DBUs svar B.T. har været i kontakt med kommunikationschef i DBU, Jakob Høyer, og forholdt ham kritikken. Han oplyser følgende i et skriftligt svar: »DBU har siden 2015 arbejdet med kritisk dialog og for forandringer for migrantarbejderne i Qatar. Ifølge Amnesty og andre er der skabt fremskridt, blandt andet været takket denne indsats.« »Vi har ønsket at markere vores holdninger på træningstøj og på armbind med universelle menneskerettighedsbudskaber. Det har FIFA forbudt, hvilket vi er dybt uenige i, da vi netop ikke ser budskaberne som politiske men som universelle værdier og i øvrigt er et armbind, Herrelandsholdet har spillet med i Nations League.« »Jeg kan ikke genkende, at DBU agerer amatøragtigt og har fejlvurderet danskernes holdning. Alle, der har fulgt Qatar-debatten de senere år – og ikke bare kommenterer uden research – ved, at både Herrelandsholdet og DBU har kæmpe for bedre forhold for migrantarbejdere i flere år og både har handlet og vist det adskillige gange. FIFA’s trusler gør situationen under VM helt ekstraordinær og uden fortilfælde.«

DBU har efterfølgende rettet en enorm – og hidtil uhørt – kritik af FIFA og slået fast, at man ikke længere støtter Gianni Infantino som FIFA-præsident.

De sportslige konsekvenser til trods mener Cramon, at DBU har håndteret situationen helt forkert:

»De er pressede. Ekstremt pressede. De har simpelthen fuldstændig fejlvurderet situationen, og hvor meget deres måde at repræsentere Danmark i Qatar betyder.«

»Det er aldrig klogt kun at reagere reaktivt, når det tydeligvis er en sag, der optager rigtig mange. DBU kommer til at stå utrolig afpillede tilbage. Og alle kan jo se, at man fuldstændig har undervurderet situationen.«