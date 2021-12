'ÅRETS VILDESTE KONKURRENCE'

Sådan sælger Facebook-siden 'Billetlugen.dk' en konkurrence, hvor man påstås at kunne vinde to såkaldte 'front-billetter' til én af Ed Sheerans fire udsolgte koncerter i Øresundsparken, hvis bare man kommenterer opslaget.

Men siden og opslaget er svindel, oplyser Jens Arnesen, administrerende direktør for Eventim Scandinavia, som Billetlugen hører under, til B.T.

»Det er meget beklageligt, at der er nogle svindlere, der på meget professionel vis laver de her konkurrencer for at foretage virusangreb eller lokke penge og data ud af danske billetkøbere, og vi gør selvfølgelig alt, vi kan for at stoppe det,« lyder det fra Billetlugens administrerende direktør.

For ganske vist kommer opslaget fra Facebook-siden 'Billetlugen.dk', men det er ikke en Facebook-side, som billetudbyderen Billetlugen står bag.

Billetlugens rigtige Facebook-side har præcis samme navn, men også mere end 42.000 likes og stakkevis af opslag, mens den falske side kun har 2.351 likes og kun et eneste opslag – nemlig det med den falske konkurrence.

Det ene opslag har til gengæld allerede opnået mere end 16.000 kommentarer fra håbefulde Facebook-brugere, der godt gad komme til den rekordsættende hurtigt-udsolgte Ed Sheeran-koncert.

Derfor advarer Billetlugen på deres hjemmeside og sociale medier om den falske konkurrence.

Med dette billede har en falsk Billetlugen-side i et opslag på Facebook udloddet billetter til Ed Sheeran-koncert. Men billetterne findes ikke, og Billetlugen forsøger at stoppe siden. Foto: Facebook

»Der florerer i øjeblikket en falsk Billetlugen.dk-side på Facebook med en falsk konkurrence, hvor man kan vinde to billetter til Ed Sheeran-koncerten i Øresundsparken. Billetlugen står ikke bag denne konkurrence, og vi tager naturligvis kraftigt afstand fra dette,« står der skrevet som det første på et gult banner, når man går ind på Billetlugens hjemmeside.

Her beder Billetlugen også om, at man ikke trykker på linket.

Der er dog ingen links at finde på den falske Billetlugen-side eller dens konkurrenceopslag på Facebook.

Men tilbage i november florerede samme falske Facebook-side med samme falske opslag, der udloddede billetter.

På samme tid oplevede flere Facebook-brugere at blive kontaktet om, at de havde vundet billetter til Ed Sheerans koncert til august 2022. De skulle bare lige klikke ind på et link og indtaste deres forsendelsesoplysninger og så betale et reservationsgebyr.

Og det er det link, som Billetlugen igen hentyder til, fortæller den administrerende direktør for Eventim Scandinavia, Jens Arnesen.

»Vi har anmeldt svindlen til Facebook, men vi er afhængige af, hvor hurtigt de reagerer. Derudover har vi lavet opslag på vores egne kanaler om, at der er en falsk side i omløb, hvor vi opfordrer folk til at lade være med at dele det og deltage i det. Og hvis man får en sms fra de her falske konkurrenceudbydere, så skal man lade være med at åbne det link,« lyder opfordringen.

I november politianmeldte Billetlugen svindelsiden, som allerede dagen efter blev taget ned af Facebook.

Men Billetlugen har i denne omgang endnu ikke valgt at politianmelde.

»Vi har fået juridisk bistand af vores advokat i forhold til, om der er andre ting, vi kan gøre, og indtil videre har vi ikke foretaget politianmeldelse baseret på den rådgivning. Men det er selvfølgelig noget, vi hele tiden vurderer,« forklarer Jens Arnesen.

På billetudbyderens rigtige Facebook-profil har man nøjedes med at gendele det Facebook-opslag, man lavede i forbindelse med svindelforsøget tilbage i november.

»Vi har naturligvis anmeldt siden til Facebook og regner med, at den bliver lukket snarest. Vi undersøger også muligheden for at gå videre til relevante myndigheder for at få det stoppet – og eventuelt straffet,« skrev Billetlugen her.