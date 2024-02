Fredag morgen bød på forårsfornemmelser, og det var der en helt særlig grund til.

Faktisk kunne man strække sig til at sige, at der var tale om sommerlige forhold.

Natten til fredag var nemlig lige så varm, som en nat i juli måned, skriver DR.

Den laveste temperatur målt var 10,4 grader, og den blev målt i Sønderjylland.

Det var dog langt fra kun herhjemme, at der var høje temperaturer. Faktisk blev der slået stribevis af rekorder syd for grænsen.

I Tyskland blev der nætterne fra onsdag og frem mod weekenden sat over 50 nye rekorder for højeste minimumstemperatur målt en februarnat.

Det var varm luft fra Spanien, som bevægede sig over Mellem- og Nordeuropa og medførte rekorderne i flere lande.

Varmen, der havde et hårdt greb i Europa sidste uge, ramte sammen med, at mange danskere holdt vinterferie.

Flere skisportssteder måtte simpelthen lukke, da de høje temperaturer ikke alene gjorde det umuligt for den naturlige sne at lægge sig, men også for sneen fra snekanonerne.

Det gjorde sig både gældende for skisportssteder i Østrig, Italien og Schweiz.