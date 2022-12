Lyt til artiklen

Man skal være forsigtig, hvis man bevæger sig ud i trafikken i disse dage.

For i et varsel fra DMI fredag aften skriver de, at der er risiko for tæt rimtåge over den sydlige og østlige del af Jylland og Fyn.

Varslen gælder indtil videre frem til klokken 09:00 lørdag morgen.

Det samme gør sig gældende for Sjælland, Falster, Lolland og Møn frem til klokken 11:00 lørdag.

Den tætte rimtåge vil give en sigtbarhed til ned under 100 meter.

Desuden kommer der sne nedover den nordvestlige del af Jylland. Derfor kan der dannes et let isslag på vejene og fortovene.

»Det er en god idé at være lidt ekstra varsom, når man bevæger sig udenfor. Det er uanset, om man er i bil eller gående, for det kan være glat,« siger vagtchef hos DMI, Anja Bodholt.

Risikoen for isslag gælder mellem klokken 01:00 og frem til lørdag klokken 09:00 indtil videre.