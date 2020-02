X Factor-dommer Oh Land peger på bundniveauet som årsagen til, at hun mistede en deltager fredag aften.

Intet er til at forudsige i "X Factor", og det fik dommer Oh Land fredag aften at føle i programmets første liveshow.

Her måtte hun nemlig sige farvel til en af sine solister, den 23-årige Nicklas Mietke fra Amager.

Han røg i farezonen mod Blachmans unge deltager Mathilde Caffey, og trak det korteste står, da Ankerstjerne skulle agere bøddel og sende en deltager hjem.

Det kom bag på Oh Land.

- Jeg er meget overrasket. Virkelig overrasket, for jeg var slet ikke bekymret for ham. Jeg havde en følelse af, at vi havde lavet noget meget stærkt, og han nailede den og var så dygtig, fortæller Oh Land efterfølgende.

- Jeg tror ikke, folk har haft tid til at opdage hans transformation. Men det er sindssygt ærgerligt, at folk ikke får det at se, som vi havde planlagt og forberedt. Det kunne have været godt, siger sangerinden, der for anden gang er mentor og dommer i det populære program.

Nicklas selv tager udstemningen fra programmet med ophøjet ro.

- Det er super ærgerligt, for jeg har meget mere at vise, men jeg er stolt og tilfreds med det, jeg har gjort, siger han.

- Jeg har flyttet mig så meget i de måneder, vi har været i gang, fortæller han.

Sidste år var det også Oh Land, der var den første til at miste en af sine artister i "X Factor", da gruppen Dr. Rolf og Kanylerne røg ud.

Men sangerinden får dog ikke flashbacks til sidste år.

- Det er en helt anden situation (i år, red.) og helt andre artister og et helt andet bundniveau. Niveauet i år er meget højere, når en så dygtig artist som Nicklas skal ryge ud. Det er helt absurd, og det siger noget om det generelle niveau, mener hun.

Da showet nåede til finalen i Horsens sidste år, havde Oh Land slet ikke flere deltagere tilbage.

Men hun er ikke bekymret for, at det scenarie skal gentage sig.

- Overhovedet ikke, siger hun.

- Jeg føler mig meget sikker på, at jeg kommer til at have minimum én deltager i finalen, siger sangerinden.

"X Factor" sendes hver fredag klokken 20.00 på TV2.

/ritzau/