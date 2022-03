Oleksij Arestovytj sidder roligt med armene over kors, da han siger ordene.

»Kort og godt: Det vil blive en rigtig krig. Og sandsynligheden er 99,9 procent,« lyder det fra ham.

Rådgiveren for den ukrainske præsident taler om det, der lige nu sker i Ukraine, hvor de russiske styrker for snart fire uger siden gik ind i landet.

Det bemærkelsesværdige er dog, at udtalelsen fra Oleksij Arestovytj faldt for næsten præcis tre år siden. Det skete i et interview med det ukrainske medie Apostrof tv, der lagde interviewet på deres YouTube-kanal 18. marts 2019.

Oleksij Arestovytj optrådte i interviewet i marts 2019. Foto: Screenshot fra interview

En mindre bid af interviewet har nu fået ny, stor opmærksomhed, fordi den ukrainske toprådgiver dengang i nærmest skræmmende detaljer var i stand til at forudse, hvad der faktisk er sket, siden den russiske invasion begyndte i februar.

Udgangspunktet for de opsigtsvækkende udtalelser er, at Oleksij Arestovytj i tv-interviewet bliver bedt om at forholde sig til, hvad der vil ske, hvis Ukraine ønsker at komme med i NATO – som landets regering jo siden har givet udtryk for flere gange – vil det eksempelvis få afsluttet kamphandlingerne i Østukraine, der har stået på siden den seneste russiske aggression i 2014?

»Nej, der vil ikke være nogen deadline for afslutningen af krigen (i Østukraine, red.),« svarer Oleksij Arestovytj:

»Det vil derimod medføre en massiv russisk militær operation mod Ukraine. De vil ødelægge os og smadre Ukraine, så NATO ikke vil være interesseret i at optage os.«

Et shoppingcenter er blevet bombet i Kyiv, der er på vej til at blive belejret af de russiske tropper. Foto: FADEL SENNA

Da rådgiveren for præsident Volodymyr Zelenskyj sætter ord på, hvad Rusland ville kunne finde på at gøre i en krig, rammer han også plet i udbredt grad.

Oleksij Arestovytj giver i 2019 udtryk for, at han regner med luftangreb og angreb fra de russiske tropper, der er placeret ved grænsen mellem de to lande.

Han spår også, at hovedstaden Kyiv vil blive belejret, og at de ukrainske styrker i Østukraine vil blive forsøgt omringet. Videre spår han om, at russerne vil gå ind i Ukraine fra Krim-halvøen og samtidig tage kontrol over området op til Kakhovske-reservoiret for at sikre vandforsyningerne til Krim.

Alt sammen er sket.

Angreb i den ukrainske by Chernihiv, der ligger umiddelbart syd for grænsen til Hviderusland – hvorfra de russiske tropper også er gået ind. Foto: MAXAR TECHNOLOGIES

Oleksij Arestovytj spår også om, at Rusland vil gå ind i Ukraine fra Hviderusland og sætte ind mod infrastrukturelle nøglepunkter.

Det er også sket.

Endelig lyder det i det gamle interview, at rådgiveren regner med, at Rusland vil forsøge at etablere en »ny folkerepublik«. Det er som bekendt ikke sket, da Ukraine indtil videre har øget så stor modstand, at den russiske fremdrift mange steder står helt stille.

Oleksij Arestovytj bliver også spurgt om, hvornår et russisk angreb vil ske.

Ukraines præsident, Volodymyr Zelenskyj, har givet udtryk for, at han gerne vil have landet optaget i NATO – men har også erkendt, at det nok ikke kommer til at ske. Foto: UKRAINIAN PRESIDENTIAL PRESS SER

»De mest kritiske år er fra 2020-22,« siger han i interviewet.

Og det lyder videre, at det »med 99,9 procents sikkerhed« vil medføre en »stor krig« med Rusland, hvis Ukraine ønsker at være med i NATO.

»Og hvis ikke vi kommer med i NATO, vil Rusland alligevel ende med at forsøge at overtage Ukraine inden for de næste 10-12 år. Det er den korsvej, vi står over for,« siger han.

Hvorefter han bliver spurgt om, hvad han helst vil foretrække af de to scenarier.

»Selvfølgelig en stor krig mod Rusland. Og derefter at komme med i NATO på baggrund af en sejr over Rusland,« siger han.