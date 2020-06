'Hvordan min familie skabte verdens farligste mand.'

Sidste del af titlen på Mary Trumps kommende bog om USA's præsident og hans opvækst efterlader ingen tvivl:

Hendes afsløringer i 'Too Much and Never Enough' er ikke behagelig natbordslæsning for 'The Donald.'

Bogen udkommer efter planen 28. juli, og i løbet af de 240 sider beskriver præsidentens 55-årige niece, hvordan hun som barn oplevede relationerne mellem sine bedsteforældre og deres fem børn.

Donald Trump fotograferet i juni 2020. Foto: YURI GRIPAS

Den potentielle bestseller udkommer lige før det republikanske konvent i august og blot få måneder før det amerikanske præsidentvalg.

Hvis det da ikke lykkes præsidenten at få den stoppet inden da.

Donald Trump har nemlig før truet med retssager for at få stoppet bøger. Nu overvejer han tilsyneladende at gøre det igen. Denne gang for at spænde ben for niecens afsløringer i bogen, som ifølge forlæggeren retter et kritisk lys mod Trump-familiens mørke historie.

Det oplyser kilder tæt på præsidenten til mediet The Daily Beast.

Mary Trump udgiver snart en afslørende bog om sin onkel, USA's præsident Donald Trump. Foto: LinkedIn

Donald Trump er efter alt at dømme blevet så rasende over nyheden om den kommende bog, at han har bedt sine jurister se på sagen.

Han hævder desuden, at niecen tilbage i 2001 skrev under på en tavshedsklausul, som forbød hende at tale om Trumps private forhold.

Men flere af de saftige detaljer fra bogen er allerede sluppet ud.

I en pressemeddelelse beskriver forlaget Simon & Schuster, hvordan Mary Trump i bogen argumenterer for, 'at enkeltstående begivenheder og generelle familiemønstre skabte en ødelagt mand, som i dag sidder i Det Ovale Værelse.'

Mary Trump hævder, at Donald Trump afviste og latterliggjorde sin egen far, Fred Trump, da han begyndte af få Alzheimers. Fred Trump døde i 1999. (Arkivfoto) Foto: Jonathan Ernst/Reuters

Her hentyder hun især til 'det underlige og skadelige forhold mellem Fred Trump og hans to ældste sønner, Fred Jr. og Donald.'

'Hun beskriver et mareridt af traumer, destruktive forhold og en tragisk kombination af forsømmelse og overgreb,' lyder det fra forlaget.

Mary Trump er Ph.d. og klinisk psykolog, og hun hævder blandt andet, at Donald Trump afviste og latterliggjorde sin egen far, da han begyndte at få Alzheimers, selv om han var sin fars yndlingssøn.

I disse dage er det ellers en anden bog, som giver den ellers så blonde præsident grå hår i hovedet.

Den tidligere nationale sikkerhedsrådgiver John Bolton udgiver snart en bog om sin tid i Trump-administrationen. (Arkivfoto) Foto: Jonathan Drake

Nemlig beretningen fra Trumps tidligere nationale sikkerhedsrådgiver, John Bolton, der om en lille uges tid - 23. juni - er aktuel med bogen 'The Room Where It Happened: A White House Memoir'.

Den amerikanske stat har lagt sag an mod Bolton og hævder, at den tidligere rådgiver bryder både sin tavshedspligt og risikerer at røbe fortrolige oplysninger.

Det var mediet The Daily Beast, der søndag kunne afsløre, at endnu en insider er på vej med en afslørende udgivelse. Denne gang er det dog ikke - som så ofte før - en tidligere medarbejder eller en journalist med sin faste gang i Det Hvide Hus, der står bag udleveringerne.

For første gang nogensinde vælger et medlem af Trump-familien og stå frem og fortælle om, hvad der har gjort præsidenten til den, han er.

Donald Trump på vej ombord på Air Force One i juni 2020. Foto: JONATHAN ERNST

Sam Nunberg, der er tidligere politisk rådgiver for Trump, siger til The Daily Beast, at han vurderer, at præsidenten 'er blevet mere ophidset over' Mary Trumps bog, end over Boltons.

»Det handler om familie. Det er et personligt forræderi. Præsidenten har tidligere håndteret utilfredshed blandt sine tidligere ansatte, som har sagt ting og kritiseret ham. Men al min research - og jeg har godt orienteret om Trump - så har jeg aldrig set noget som dette.«

Mary Trump er datter af Donald Trumps storebror, Fred Trump Jr., som døde i 1981 i en alder af blot 42 år på grund af alkoholisme.

'Hun alene kan fortælle denne fascinerende og foruroligende saga, ikke kun på grund af sit insiderperspektiv, men også fordi at hun er den eneste Trump, der er villig til at fortælle sandheden om en af verdens mægtigste og mest dysfunktionelle familier,' skriver forlæggeren om Mary Trumps bog.