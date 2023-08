Norsk politi har anholdt en mand, der mistænkes for at stå bag et knivstikkeri torsdag eftermiddag på Oslo Universitet.

Det skriver det norske medie Dagbladet.

To undervisere meldes såret af knivstik.

Den ene underviser er alvorligt kvæstet, og den anden er lettere tilskadekommen.

Politiet oplyser, at gerningmanden er i 20’erne, og han har en relation til de to ofre.

Hændelsen skulle være sket på et kontor, hvor der ikke var vidner til stede.

Ifølge politiets indsatsleder er det endnu for tidligt at sige, om den anholdte i forvejen er kendt af politiet.

Politiet arbejder fortsat på stedet og indsamler beviser.

Man forsøger desuden at klarlægge, om der yderligere tilskadekomne.