Ifølge et øjenvidne var der opstået brand i et mindre fly, inden det styrtede mod jorden, og fem omkom.

Fem personer har mistet livet, efter at et mindre fly er styrtet ned i delstaten Georgia i USA fredag lokal tid.

Det oplyser politiet i Putnam ifølge lokale nyhedsmedier, skriver nyhedsbureauet AP.

Blandt de dræbte er to børn på henholdsvis fire og seks år samt deres forældre i begyndelsen af 40'erne. Den sidste omkomne er piloten, en 67-årig mand.

De amerikanske luftfartsmyndigheder, FAA, melder, at flyet Piper PA31-T var fløjet fra Williston, Florida, og skulle mod Newcastle, Indiana.

Børnefamilien var ifølge AP på vej til en begravelse i Indiana.

Ifølge et øjenvidne skulle der have opstået brand i flyet, inden det styrtede ned og gav et højt brag.

Flyet styrtede ned i et skovområde, og dele af det landede i nærheden.

FAA er i gang med at undersøge de nærmere omstændigheder omkring flystyrtet.

/ritzau/