Tesla-stifteren, Elon Musk, har besluttet at forlade en forskningsgruppe, han selv var med til at kickstarte med kapital tilbage i 2016.

Forskningsgruppen, der går under navnet OpenAI, er en nonprofit organisation med 60 forskere, som gransker mulighederne for kunstig intelligens.

Men det skal nu være slut. I hvert fald for Musk. Han skriver følgende i et tweet.

‘Tesla konkurrerede om nogle af de samme folk som OpenAI, og jeg var ikke enig med noget af det, OpenAI-holdet gerne ville. Når man lægger det hele sammen, var det bedre at gå hver til sit i god ro og orden.’

Also, Tesla was competing for some of same people as OpenAI & I didn’t agree with some of what OpenAI team wanted to do. Add that all up & it was just better to part ways on good terms. — Elon Musk (@elonmusk) 17. februar 2019

I et tilhørende tweet fortæller han også, at han ikke har været særligt involveret i OpenAI i over et år.

Torsdag kunne den Musk-forladte forskningsgruppe ellers demonstrere en ny software, som er i stand til at lave fake news på baggrund af få mængder data, skriver Bloomberg.

En sætning, som efter sigende skulle være spyttet ud i plenum, var: ‘En togvogn indeholdende kontrolleret radioaktivt materiale blev i dag stjålet i Cincinnati. Dens opholdssted er ukendt.’ OpenAI-softwaren skulle være i stand til at lave nyheder på syv afsnit med den eneste hage, at det hele er fuldstændig løgn.

Derfor valgte OpenAI også at tilbageholde væsentlige informationer af frygt for, at softwaren ville blive misbrugt, det skriver Jyllands-Posten.