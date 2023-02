Lyt til artiklen

Et mislykket angreb på den ukrainske kulmineby Vuhledar syd for Donetsk kan have kostet Rusland dyrt.

Rusland har nemlig mistet et stort antal soldater, ligesom mindst 30 pansrede køretøjer er blevet efterladt af russiske soldater.

Det skriver flere internationale medier.

»Russiske tropper flygtede og forlod mindst 30 intakte pansrede køretøjer i forbindelse med et mislykket angreb,« skriver det britiske forsvarsministerium.

Ukrainske soldater fyrer motergranater efter russiske tropper ved Vuhledar. Foto: STRINGER Vis mere Ukrainske soldater fyrer motergranater efter russiske tropper ved Vuhledar. Foto: STRINGER

Krigen mellem Rusland og Ukraine er på vej mod et forår, som kan være afgørende for krigens udfald. Ukrainsk militær frygter en russisk offensiv i det østlige Ukraine, efter at præsident Vladimir Putin har mobiliseret yderligere 300.000 soldater.

Mens ukrainske styrker har været presset i den strategisk vigtige by Bakhmut, så er kampen om Vuhledar endt i store tab for de russiske styrker.

Ifølge Berlingske har russerne forsøgt sig med et direkte stormløb med op mod 20.000 mand, 90 kampvogne og masser af artilleri og kamphelikoptere.

Men russerne begik en fejl: De sidste 500 meter ind til byen er over åben mark, og fra byens boligblokke kunne de ukrainske styrker skyde med artilleri direkte mod såvel kampvogne som det russiske infanteri.

Alene i den ene brigade døde der mellem 200 og 230 mand i løbet af de første tre dage, fortæller en af de overlevende soldater til det russiske medie Mediazona ifølge Berlingske.

Flere ukrainske droneoptagelser fra Vuhledar er lagt ud på Twitter. De viser, hvordan russiske soldater flygter fra deres kampvogne, mens de bliver bombet på en åben mark.

En af videoerne viser, hvordan en såret soldat bliver efterladt på marken. Mens hans soldaterkammerater løber væk må han – hårdt såret – forsøge at kravle væk på alle fire.

Russerne skulle angiveligt have begået den fejl at bruge samme taktik igen og igen med nye, friske soldater.

Bygningerne i Vuhledar er stærkt beskadigede efter russiske atilleriangreb. Bygningerne bruges af ukrainske soldater til at få ram på russiske soldater. Foto: 72ND SEPARATE MECHANIZED BRIGADE Vis mere Bygningerne i Vuhledar er stærkt beskadigede efter russiske atilleriangreb. Bygningerne bruges af ukrainske soldater til at få ram på russiske soldater. Foto: 72ND SEPARATE MECHANIZED BRIGADE

En strategi, der i Bakhmut er blevet kendt som kødhakkeren, fordi russiske soldater bruges som kanonføde for at afsløre, hvor ukrainerne skyder deres artilleri fra. Ifølge Ukraine ofrer russerne et enormt antal soldater for at vinde blot små stykker land.

Det britiske forsvarsministerium skriver, at det formentlig var på grund af uerfarne soldater, at russerne måtte efterlade 30 pansrede køretøjer i sneen uden for Vuhledar. Det samme skriver det anerkendte amerikanske analyseinstitut Institute for the Study of War.

»Optagelser viser de russiske styrker bruge dysfunktionelle taktikker og dårligt uddannede soldater,« skriver analyseinstituttet.

Mens ukrainerne hævder at have slået det russiske angreb tilbage, så lyder der andre toner fra russerne. Ifølge det russiske forsvarsministerium går »de militære operationer« i Vuhledar og Bakhmut efter planen.

En stor del af de russiske soldater er hyret af den private lejehær Wagner. Ifølge Reuters skriver Wagner-gruppen i et indlæg på det sociale medie Grey Zone, at »en katastrofe udspiller sig omkring Vuhledar, og den udspiller sig igen og igen«.

Ifølge opslaget er det den russiske militære ledelse, der er årsag til det, som Wagner-gruppen kalder en katastrofe, skriver Reuters.