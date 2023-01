Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Det er kun gået en vej for den britiske bilindustri. Ned, ned og atter ned.

Og efter endnu et fald på ti procent i 2022 er produktionen nu faldet til det laveste niveau i 66 år – eller siden 1956.

Ifølge BBC blev der således 'kun' lavet 775.014 biler i Storbritannien sidste år.

Hos organisationen Society of Motor Manufacturers and Traders er bekymringen stor. Her frygter man, at den britiske bilindustri vil få baghjul af både europæiske og amerikanske konkurrenter.

Ikke mindst fordi man her oplever store investeringer i eksempelvis elbilmarkedet, og frygten i London går derfor på, at markedet på den måde kan blive »støvsuget« yderligere.

»Vi må gøre noget, der viser, at Storbritannien er åben for at lave forretninger,« siger Mike Hawes, direktør hos Society of Motor Manufacturers and Traders:

»Vi skal være på forkant og sikre, at vi har en række foranstaltninger, der tiltrækker investeringer.«

Senest har den britiske bilindustri på netop elfronten fået et hårdt slag, da batterivirksomheden Britishvolt i sidste uge løb tør for penge og har måttet lukke.

Det er generelt set gået hastigt den forkerte vej for bilindustrien i landet, hvor den samlede produktionen er faldet hvert år siden 2016, hvor man stemte nej til at være med i EU.

Eksempelvis blev der så sent som i 2019 – før corona – lavet 1,3 millioner biler.