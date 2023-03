Lyt til artiklen

På billedet sidder han i Putins sidevogn.

Og nu har han så oprettet en sidevogn til Putins store røde hær.

Ifølge VG har lederen på Krim-halvøen, Sergej Aksjonov, oprettet sin egen private hær, som skal indgå i angrebet på Ukraine.

Aksjonov har endda været på rov i Wagner-gruppen, hvor han har hentet den tidligere leder, som går under navnet 'Masaj'.

Præsident Putin har fået endnu mere at tænke over efter dannelsen af endnu en privat hær. Foto: GAVRIIL GRIGOROV Vis mere Præsident Putin har fået endnu mere at tænke over efter dannelsen af endnu en privat hær. Foto: GAVRIIL GRIGOROV

Den nye gruppe kalder sig selv for 'Konvoj'.

Gruppen består indtil videre af godt 300 soldater.

'Konvoj' har base i Kherson-området, som ligger tæt på Krim.

B.T.s internationale korrespondent, Jakob Illeborg, mener, at oprettelsen af hæren siger noget om situationen i krigen for Rusland.

»Den var nok aldrig blevet oprettet, hvis det kørte godt for russerne,« siger han og fortsætter:

»Det er tankevækkende, at der kommer disse knopskydninger med private enheder. For hvem bestemmer så, når man både har Wagner-gruppen, 'Konvoj' og den røde hær. Det kan godt se ud, som om der er ugler i mosen.«

Ud fra de oplysninger, som VG bringer, tror Illeborg, at der er tale om en noget anden enhed end det, Wagner-gruppen har udviklet sig til.

»Jeg tror, at det her mere er professionelle soldater, som kan sættes ind i specialaktioner. Det, at de er i Kherson, kan måske tyde på, at der kan være noget på vej til at ske i den region,« siger han.

Wagner-chefen, Jevgenij Prigozjin, har på det seneste flere gange været på direkte konfrontationskurs med Kreml, og han har fået forbud mod at bruge fanger fra russiske fængsler i sin enhed.

At den slags enheder opstår i en krig, er, ifølge Illeborg, ikke nyt.

»Vi kender det helt tilbage fra middelalderen i Europa, hvor der blev brugt mange af den slags lejesoldater. Det har også været meget brugt i Afrika. Så det er egentlig ikke så underligt, at der nu er flere om buddet. Men det kan så også være et udtryk for, at den ene ikke ved, hvad den anden laver i Kreml,« siger han.