En overlevende fra flykatastrofen i Moskva, hvor 41 ud af 78 passager søndag mistede livet, er i chok over sine medpassagerer.

Selvom flyet stod i brand, og hvert et sekund er afgørende i sådan en situation, er det nemlig kommet frem, at flere af de 37 overlevende prioriterede at få deres håndbage med sig ud af flyet frem for at komme væk i en fart.

Det har skabt stort kritik hos blandt andre eksperter, der har vurderet, at deres handling kan have kostet menneskeliv.

Mikhail Savtjenko, som er en af de overlevende, bekræfter på Facebook, at mange af hans medpassagerer besværliggjorde evakueringen, fordi de ville have deres personlige ejendele med sig. Det skriver AP.

I et opslag skriver han, at han ikke ved, hvad han skal sige til det, men at 'Gud er deres dommer.'

Ifølge New York Post har Mikhail Savtjenko desuden delt en video, hvor man kan se passagerer, der flygter ud af det brændende fly, mens de holder godt fast i deres tasker.

På trods af sin utilfredshed med sine medpassagers opførsel beder Mikhail Savtjenko folk om at lade være med at dømme dem.

'Jeg er sikker på, at det er hårdt for dem lige nu. Jeg tror ikke, at de køligt besluttede sig for at slæbe deres kufferter ud af et brændende helvede. Jeg ved ikke, hvordan psyken arbejder i denne slags situationer - det må være op til eksperter at vurdere, ' skriver han og fortsætter:

'P.S. Nej, jeg tog ikke min egen bagage med. Nej, jeg fløj ikke på business. Og nej, i det øjeblik, jeg filmede, var der ikke nogen folk omkring mig, som jeg kunne hjælpe.'

Mikhail Savtjenko takker desuden flypersonalet for deres hurtige reaktion i forbindelse med nødlandingen af det russiske Aeroflot-fly.

'Hvis det ikke var for dem, ville mange flere være døde,' skriver han.

Flyet, der lettede fra Moskva søndag aften, var kun i luften i 28 minutter, før det måtte vende om og nødlande tilbage i den russiske hovedstad.

Piloten kan have lavet en fejl

Ifølge lokale medier fik piloten Denis Evdokimov - som proceduren foreskriver - dog ikke tømt tanken med brændstof inden nødlandingen, hvilket angiveligt betød, at flyet ved landingen var for tungt og derfor brød i brand.

Det er uvist, hvorfor flyet blev nødt til at nødlande, men piloten har til russiske medier fortalt, at flyet mistede sin radioforbindelse efter et lynnedslag.

De rusisske myndigheder har fundet flyets 'sorte bokse' fra vraget, og indtil videre viser deres efterforskning, at ulykken skyldes tre mulige årsager. Henholdsvis uerfarne piloter, fejl på udstyr eller dårlige vejrforhold.

Ifølge det russiske medie Russia Today tog evakueringen af flyet 55 sekunder.