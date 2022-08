Lyt til artiklen

Flere spanske landmænd dropper olivene og satster på 'det grønne guld'.

»Jeg plejede at dyrke korn, vinstokke og oliven. Men jeg har forladt dem alle for at dyrke pistacienødder.«

Sådan siger Gustavo Adolfo Gálvez, der har en pistacieplantage, til The Guardian.

Pistacienødden, der bliver kaldt det grønne guld, kan være med til at redde et af Spaniens fattigte regioner fra tilbagegang og affolkning.

Gustavo Adolfo Gálvez er en af de mange landemænd, der har satset alt på den grønne nød - som er i en helt anden liga rent prismæssigt.

Normalt tjener en landmand mellem fem og seks kroner for et kilo oliven, hvorimod pistacienødder er mellem 44 til 60 kroner kiloet.

Men man bliver ikke pistacielandmand natten over.

Gustavo Adolfo Gálvez fortæller, at landmænd der planter pistacienødder, minimum skal vente syv år før den første ordentlige høst er i hus.

Sidste år høstede Spanien knap 2.800 tons pistacienødder fra 70.000 hektar jord. Næsten alle pistacienødder kom fra Castilla-La Mancha i det centrale Spanien.