Mandag formiddag blev den østrigske læge Christian Niederwanger tilkaldt til en skrækulykke på skibakken.

En gondol havde revet sig løs fra kablet og var styrtet ned mod bjergskråningen. I den var en dansk familie.

»Vi vidste intet, før vi ankom til ulykkesstedet,« fortæller han i et interview med B.T.

Christian Niederwanger er lokal læge fra Innsbruck og var den første akutlæge på ulykkesstedet.

»De kunne alle være døde. De er heldige at have overlevet,« konstaterer han.

Den østrigske læge udtaler sig alene på baggrund af sine observationer ved ulykken.

Christian Niederwanger fortæller, at man først modtog et opkald om ulykken, og at redningsholdet herefter fløj med helikopter i fem minutter og landede et stykke fra den ufremkommelige bjergskråning, hvor gondolen fragter skiturister op og ned af pisten i det østrigske skisportsområde Hochoetz. Selvom afstanden til ulykken ikke var stor, tog det lang tid at komme frem.

»Vi gik derhen i dyb sne, og det er meget stejlt og svært at komme frem,« forklarer han.

Fire danskere befandt sig tirsdag morgen i en gondol i det østrigske skiområde Hochoetz, da gondolen styrtede ned. Én af danskerne befinder sig på intensivafdeling på et østrigsk hospital. Foto: "afp Photo/AFP/Ritzau Scanpix Vis mere Fire danskere befandt sig tirsdag morgen i en gondol i det østrigske skiområde Hochoetz, da gondolen styrtede ned. Én af danskerne befinder sig på intensivafdeling på et østrigsk hospital. Foto: "afp Photo/AFP/Ritzau Scanpix

Ifølge Christian Niederwanger er der, ligesom B.T. tidligere har beskrevet, tale om en dansk familie, som befandt sig i gondolen, da den faldt til jorden. Hans umiddelbare vurdering er, at et træ har ramt kablet, som trækker gondolerne. Det har formodentlig fået kablet til at svinge og til sidst gondolen til at rive sig løs.

Det er den samme årsag, som det østrigske politi arbejder ud fra, oplyser de tirsdag aften til B.T.

Fremme ved ulykkesstedet skulle Christian Niederwanger reagere hurtigt. Ulykken var alvorlig, konstaterede han hurtigt.

»En var meget alvorligt skadet. Han skulle evakueres med det samme,« siger han.

De tilskadekomne havde blandt andet skader på hovedet, brystet og benene. Som første læge på stedet kunne Christian Niederwanger konstatere, at en 49-årig mand var alvorligt skadet og knap ved bevidsthed.

»Han var i livsfare, men jeg fik ham stabiliseret, og så blev han evakueret med helikopter.«

Manden blev med helikopter fragtet til Tirol Kliniken, hvor han siden har gennemgået en eller flere operationer og er indlagt på intensivafdelingen.

De resterende tre danskere, en 46-årig mand, 20-årig mand og 19-årig kvinde blev fragtet ned af bjerget med enten helikopter eller bjergambulance. Ifølge Christian Niederwanger havde alle tilskadekomne alvorlige hovedskader.

»De var alvorligt skadede, men stabile,« oplyser han.

Ved du noget om sagen, eller befinder du dig i Hochoetz? Så vil B.T. gerne tale med dig. Skriv en mail til sebj@bt.dk.

B.T. talte tirsdag aften med Johannes Schwamberger, der er informationsmedarbejder ved Tirol Kliniken, og her lød meldingen, at en 49-årig dansk mand stadig er i kritisk tilstand.

»Han er lige blevet opereret, og han er i stabil tilstand. Han er ikke i akut livsfare, men det er selvfølgelig svært at sige, hvad der kan ske, når man ligger på intensiv, som han gør nu,« oplyste informationsmedarbejderen tidligere.

Johannes Schwamberger kunne i samme forbindelse oplyse, at man på Tirol Kliniken har modtaget to ud af de fire danskere, der var i ulykken.

»Jeg kan ikke gå ind i detaljer om, hvem der er på vores klinik. Jeg kan kun sige, at de to værst tilskadekomne kom til os. Den ene er blevet opereret, mens den anden er i stabil og ikke livstruende tilstand. De to andre tilskadekomne blev bragt til et sygehus, hvor man tager sig af folk, der er kommet lettere til skade,« sagde han tidligere tirsdag aften.

Redningsaktionen blev besværliggjort af tåge i området, som også er svært at nå frem til for redningsmandskabet.

Der er nu igangsæt en større undersøgelse for at finde ud af, hvorfor ulykken skete.

Udenrigsministeriet har også bekræftet, at fire danskere har været involveret i en ulykke i Østrig.

»Udenrigsministeriet kan bekræfte, at fire danske statsborgere har været involveret i en ulykke i Østrig, og at vi følger sagen. Da der er tale om personsager har Udenrigsministeriet tavshedspligt og kan derfor ikke give yderligere oplysninger,« skrev ministeriet tirsdag i et mailsvar.