Ambassadører fra Europa og USA og mange russere mindedes lørdag dræbt oppositionspolitiker i Moskva.

Den russiske oppositionsleder Aleksej Navalnyj blev lørdag hyldet for sit mod af en russisk oppositionsgruppe, som har taget navn efter den dræbte Putin-kritiker Boris Nemtsov.

Nemtsov blev skudt og dræbt i Moskva for seks år siden. Den 44-årige Navalnyj får tildelt dette års Nemtsov-pris for sin kamp for demokratiske værdier i Rusland.

Både russiske demonstranter og vestlige diplomater - deriblandt EU's ambassadør samt ambassadører fra USA, Storbritannien og en række EU-lande - lagde tidligt på dagen blomster på det sted, hvor Nemtsov blev skudt og dræbt på en bro i nærheden af Kreml.

I alt demonstrerede adskillige tusinde på seksårsdagen for Nemtsovs død.

Der var kun udkommanderet en mindre politistyrke i det centrale Moskva på dagen.

Nemtsov var en af præsident Vladimir Putins mest markante kritikere. Han blev dræbt 27. februar 2015. En tidligere sikkerhedsvagt fra Tjetjenien blev senere drømt for drabet og flere andre blev dømt for medvirken til det.

Men kritikere mener, at de rigtige bagmænd aldrig er blevet stillet til ansvar. Navalnyj blev nylig dømt til 2,5 år i en arbejdslejr.

- Nemtsov var en af de bedste. En anstændig, intelligent, smuk mand - og en fri mand. Han ønskede, at Rusland skulle være frit, sagde den 58-årige Valerija om den dræbte oppositionsleder.

- Desværre er det sådan, at de som ønsker at drive vort land mod mørket for tiden vinder frem. Jeg ønsker kun at leve et normalt liv, hvor man ikke er bange for dem, som omgiver én, tilføjede hun.

