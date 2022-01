Båden lå med kølen i vejret, og ovenpå sad en enkelt mand og klamrede sig fast.

Det var det syn, der mødte en tilfældig forbipasserende sejler ud for Floridas kyst tirsdag.

Manden kunne fortælle, at der havde været 39 andre personer ombord på båden, og det fik straks kystvagten til at rykke ud i farvandet øst for byen Fort Pierce.

En større eftersøgning har siden været i gang i området både til vands og i luften, skriver flere internationale medier, blandt dem nyhedsbureauet Reuters.

Rescue crews with the US Coast Guard are searching for 39 people whose boat reportedly capsized on Saturday night near Fort Pierce, Florida, the agency saidhttps://t.co/R7WDokrbDM — CNN International (@cnni) January 26, 2022

Kystvagten mener, at der er tale om en menneskesmuglerbåd med illegale indvandrere, og den overlevende mand kunne da også fortælle, at han kom fra den lille ø Bimini, som er en del af Bahamas.

De 40 mennesker stævnede lørdag ud fra Bimini – over 200 kilometer fra Florida – men sejlede ind i voldsomt uvejr, som fik båden til at kæntre.

Ingen af de ombordværende var iført redningsveste.

Den overlevende mand blev behandlet for dehydrering og solskader, men skulle ellers have det godt efter omstændighederne.

Det er ikke noget ukendt fænomen, at menneskesmuglere forsøger at skaffe lykkeriddere ind i USA fra vandsiden i Florida.

Typisk kommer migranterne fra Cuba eller Haiti.