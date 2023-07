Siden 2014 har Krim-halvøen været besat af Rusland.

Men det kan meget vel snart være fortid, lyder meldingen fra lederen af Ukraines militære efterretningstjeneste, Kyrylo Budanov.

For i et interview med TSN siger han, at Ukraine 'snart' vil begynde sin militære operation for at generobre Krim-halvøen. Det skriver Sky News.

Kyrylo Budanov vil ikke løfte sløret for præcis, hvornår den militære operation vil finde sted. I stedet siger han, at det vil ske i den nærmeste fremtid.

I løbet af de seneste par uger er der blevet rapporteret om gentagne angreb på halvøen.

Der har blandt andet været en eksplosion, der har beskadiget Kerch-broen, der forbinder Krim med Rusland.

Ukraines modoffensiv blev indledt i begyndelsen af juni, men er fortsat på et relativt tidligt stadie. Derfor forventes den også at vare flere måneder.

Det er dog lykkedes ukrainerne at generobe halvdelen af de områder, som Rusland oprindeligt indtog ved invasionen af landet, lyder det fra USAs udenrigsminister, Antony Blinken.