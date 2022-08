Lyt til artiklen

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu Allerede abonnement? Log ind

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Ifølge det britiske medie The Guardian leder den afgående konservative premierminister efter en skribenttjans på tabloidmediet Daily Mail. Johnson har tidligere tjent 2,4 millioner kroner om året ved at skrive klummer til en britisk avis.

Den afgående konservative premierminister i Storbritannien leder efter en fast indkomst for tiden, der kommer.

Og Boris Johnson, der indledte sin karriere som skribent, søger angivelig at genoptage denne metier på Storbrittaniens næststørste tabloidavis, Daily Mail.

Det skriver The Guardian på baggrund af »flere kilder« hos Daily Mail, der oplyser, at Johnson har henvendt sig med henblik på at skrive en fast klumme i avisen.

Før Boris Johnson blev premierminister, skrev han klummer i The Telegraph, hvor han tjente 275.000 pund – eller 2,4 millioner kroner – om året for ti timers månedligt arbejde. En timeløn på 20.000 kroner.

Efter coronapandemiens Partygate-skandale, der på mange måder blev den konservative politikers endeligt som premierminister, er Johnsons gunst hos The Telegraph imidlertid falmet. Daily Mail, derimod, har under hele forløbet bakket Boris Johnson op og har skrevet kritisk om de af hans partifæller, der langede ud efter ham.

I Partygate-skandalen fik Boris Johnson og hans medarbejdere hård kritik og bøder af politiet for at have holdt fester i Downing Street under coronanedlukningen i 2021.

Ifølge The Guardian bakkes rygterne om en ny skribenttjans hos The Daily op af, at der har været spekulationer om, at Johnson i forbindelse med sin afgang vil tildele Paul Dacre, chefredaktør for Daily Mails moderselskab, en adelstitel.

Løn var »kyllingefoder«

Boris Johnson leder formentlig efter en ny fast indkomst, idet hans premierministerløn bliver omtrent halveret til 84.000 pund i en periode, hvor han stadig stadig betaler for en dyr skilsmisse et par år tilbage og desuden understøtter flere af sine i alt syv børn fra tre ægteskaber.

Det vil altså være lidt af en nedgang i den faste indtægt for Johnson, der har været vant til et andet lønniveau.

Eksempelvis beskrev han engang de 2,4 millioner kroner i løn, han fik for sit bijob som skribent på The Telegraph, som chicken feed, altså kyllingefoder.

Værre er udsigterne dog heller ikke for Johnson.

The Guardian har tidligere beskrevet, at eksperter mener, at den snart tidligere premierminister efter sin afgang kan tjene op mod fem millioner pund om året i talerhonorarer i forbindelse med arrangementer og konferencer.

Boris Johnson indledte sin karriere som skribent på avisen The Times. Her blev han fyret, efter at han i en artikel om et arkæologisk fund af Edvard 2. af Englands slot fejlagtigt skrev et citat, som han tilskrev historikeren Colin Lucas – Johnsons gudfar.

Denne artikel er fra Berlingske