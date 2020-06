En tysk mand mistænkes for drab i sagen om den forsvundne Madeleine McCann. Den treårige pige forsvandt under en ferie i Portugal i 2007.

Den 43-årige tyske mand er dømt for flere seksuelle lovovertrædelser og afsoner for tiden en lang fængselsstraf.

Det oplyser det føderale politi i den tyske by Wiesbaden onsdag ifølge nyhedsbureauet dpa.

Den britiske pige forsvandt fra sin families ferielejlighed i den portugisiske landsby Praia da Luz i maj 2007, mens hendes forældre spiste middag på en nærliggende restaurant.

Britisk politi har identificeret to køretøjer - et folkevognsrugbrød med britisk nummerplade og denne Jaguar med tysk nummerplade - og tilknyttet dem den 43-årige tysker på tidspunktet for McCanns forsvinden. Handout/Ritzau Scanpix Vis mere Britisk politi har identificeret to køretøjer - et folkevognsrugbrød med britisk nummerplade og denne Jaguar med tysk nummerplade - og tilknyttet dem den 43-årige tysker på tidspunktet for McCanns forsvinden. Handout/Ritzau Scanpix

Sagen var en stor nyhed verden over. På et tidspunkt udpegede portugisisk politi Madeleine McCanns forældre som mistænkte.

Forældrene til Madeleine McCann kalder torsdag meddelelsen om den mistænkte tysker som en måske vigtig udvikling i den mangeårige efterforskning.

Det siger en talsmand for familien til BBC radio.

- Kate og Gerry føler, at det potentielt er meget vigtigt, siger talsmanden.

Ifølge BBC News kan han ikke huske politiet være så sikre på et spor i 13 år.

»Af de tusinder af spor og potentielle mistænkte, som er blevet nævnt tidligere, har der aldrig før været noget så tydeligt fra ikke bare en men tre forskellige politistyrker.«

Den mistænkte 43-årige tysker har afsonet adskillige straffe for sexmisbrug af børn.

Han var ofte i den portugisiske Algarve-region mellem 1995 og 2007. Blandt andet boede han i et hus, der lå mellem Lagos og Praia de Luz i en årrække.

- Baseret på den information, vi har til rådighed, havde han flere løse job i Lagos-området i løbet af denne periode (hvor Madeleine forsvandt, red.), herunder et job i catering. Det oplyser tysk politi ifølge dpa.

Politiet tilføjer, at der er oplysninger, der peger på, at manden begik strafbare handlinger. Blandt andet indbrud i ferielejligheder for at tjene penge.

Portugisisk politi henlagde sagen om Madeleine McCann i 2008. Men efterforskningen blev genoptaget i oktober 2013 som følge af nye spor i sagen.

Britisk politi, der også har været stærkt involveret i sagen, har identificeret to køretøjer. Det ene er et folkevognsrugbrød med britisk nummerplade. Det andet en Jaguar med tysk nummerplade. De var formentlig tilknyttet den 43-årige tysker på tidspunktet for McCanns forsvinden.

Politiet i Storbritannien oplyser videre, at den mistænkte tog imod et telefonopkald fra et portugisisk nummer i Praia da Luz-regionen den nat, McCann forsvandt.

Avisen Braunschweiger Zeitung skriver, at den mistænkte i slutningen af 2019 blev idømt syv års fængsel ved landsretten i Braunschweig for en voldtægt mod en amerikansk kvinde i Praia da Luz i 2005.