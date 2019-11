Flere personer er døde efter et masseskyderi i Fresno, Californien.

Skyderiet fandt sted søndag aften lokal tid i et hjem på Lamona Avenue i den amerikanske delstat.

Det skriver flere amerikanske medier - deriblandt ABC30.

Politiet oplyser, at en familie var samlet for at se en amerikansk fodboldkamp, da en eller flere bevæbnede gerningsmænd sneg sig ind ad baghaven og affyrede skud.

I alt ni personer er blevet skudt.

Det er uvist, hvor mange af dem der er døde af deres skader, men der skal være tale om 'flere personer'.

Politiet kalder hændelsen for et masseskyderi.

Ingen personer er anholdt på nuværende tidspunkt.

Ifølge KMPH News går politiet fra dør til dør i nabolaget for at finde vidner og indsamle optagelser fra videoovervågning i håbet om at få information, der kan føre dem til gerningsmanden - eller mændene.

Skudepisoden finder sted blot få dage efter, at en 16-årig skød og dræbte to klassekammerater under et skoleskyderi i Santa Clarita i Californien.

Opdateres...