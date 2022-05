Verdensstjerner som Tom Cruise, Idris Elba og Anne Hathaway var mødt op på den røde løber, men det var en letpålædt demonstrant, der fik opmærksomheden.

Den 75. Cannes Filmfestival løb af stablen og vanen tro stod skuespillere, filminstruktører og kendisser klar til et billede på den røde løber.

Men en kvindelig demonstrant løb med en stor del af opmærksomheden.

Med teksten 'stop med at voldtage os' sendte hun et klokkeklart budskab til resten af omverden.

Med teksten 'stop med at voldtage os' i ukrainske farver fik den kvindelige demonstrant meget opmærksomhed på den røde løber. Vis mere Med teksten 'stop med at voldtage os' i ukrainske farver fik den kvindelige demonstrant meget opmærksomhed på den røde løber.

Den kvindelige demonstrant demonstrede over den stigende seksuelle vold, der er rapporteret fra krigen i Ukraine.

Der er nemlig blevet rapporteret om en række tilfælde, hvor voldtægt og overgreb er blevet begået i områder, hvor russiske styrker har taget kontrollen.

Og derfor stod den kvindelige demonstrant kun iført underbukser smurt ind i rød maling og de ukraniske farver på overkroppen med teksten 'stop med at voldtage os.'

Belgiske Rose Bertram, der er model, rettede sin opmærksomhed mod demonstranten, der løb på den røde løber. Vis mere Belgiske Rose Bertram, der er model, rettede sin opmærksomhed mod demonstranten, der løb på den røde løber.

Flere af de fremmødte stjerner kiggede en ekstra gang, da kvinden stod halvnøgen på den røde løber.

Men kort tid efter kom en vagt fra festivalen og smed en sort jakke på demonstranten.

Efterfølgende blev hun eskorteret væk fra filmfestivalen.

Cannes Filmfestival slutter lørdag.