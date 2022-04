Under normale omstændigheder ville man erklære valget i Ungarn på søndag for fuldstændig åbent. Alt efter hvilken meningsmåling man læser, er der enten helt dødt løb eller en minimal føring til Victor Orbáns Fidesz-parti. Men Ungarn er ikke et normalt europæisk land.

»For første gang i 16 år har oppositionen en chance for at vinde. Det er ikke umuligt, at vi får en overraskelse, men forventningen er stadig, at Orbán vinder,« siger Róbert László fra tænketanken Political Capital til The Economist.

Orbán er den regeringsleder i EU, der har siddet længst ved magten, og indtil krigen i Ukraine lignende han en sikker vinder endnu engang. Men hans mangeårige tæthed med Vladimir Putin er nu pludselig ikke så heldig alle steder.

Få uger før krigens start var Orbán endnu engang i Moskva. Storsmilende og med gensidige skulderklap forsikrede Orbán og Putin hinanden om langtidsdueligheden af deres venskab.

B.T.s internationale korrespondent, Jakob Illeborg, dækker skæbnevalget i Ungarn.

»Det er svære tider, vi lever i, men heldigvis er vi i godt selskab,« sagde han og smilede til Putin.

»Jeg har ingen planer om at forlade min post. Og jeg føler mig overbevist om, at vi kan fortsætte det gode samarbejde mange år ud i fremtiden,« sagde Viktor Orbán på pressemødet i Moskva.

Krigen i Ukraine kom på et ubekvemt tidspunkt for den ungarske populist, der stadig tilbedes af mange ungarere væk fra de store byer, fordi han, ligesom populister mange andre steder, har været god til at forenkle politik til nogle helt klare for eller imod-spørgsmål.

Men pludselig fik Viktor Orbán selv slynget et for eller imod-spørgsmål i hovedet.

Ukraines præsident Zelenskyj har appeleret til Ungarn om at vælge side i krigen.

»Ungarn kan ikke længere fedtspille. Ungarn må beslutte, hvilken side af krigen man holder med,« sagde Ukraines præsident, Volodymyr Zelenskyj, til Det Europæiske Råd den 24. marts.

Viktor Orbán har behændigt talt uden om dette i valgkampen og fastholder, at man så vidt muligt ikke skal blande sig. Ungarn har følt sig tvunget til at deltage i EUs sanktioner mod Rusland, men har med den anden hånd indgået milliard-energiaftaler med Rusland.

Ungarns Orbán-tro statsmedier har serveret et narrativ, der bestemt ikke er særlig Rusland-kritisk, og i det hele taget er der langt større forståelse for Ruslands sag i Ungarn end i andre EU-lande.

»Jeg vil anslå, at 30-40 procent af Fidesz-vælgerne er meget stærkt prorussiske,« siger Daniel Hegedus, ekspert i Centraleuropa i Tysklands Marshallfond.

Støtter af Viktor Orbans Fidesz-parti ved et afsluttende valgmøde i Ungarn.

Man bliver som bekendt det, man spiser, og Viktor Orbáns medier har i 12 år serveret en udlægning af virkeligheden, hvor EU og den ungarskfødte finansmand og milliardær George Soros er skurkene, mens Orbán og Putin er heltene.

Orbán, der stolt kalder sig selv for u-liberal, havde desuden et godt samarbejde med Donald Trump, mens han var præsident.

I Budapest og de andre store byer vajer der disse dage ukrainske flag, men det gør der ikke på landet i Ungarn.

For at sikre, at de loyale Fidesz-vælgere faktisk kommer ud og stemmer søndag den 3. april, har Viktor Orbán sørget for også at lægge en folkeafstemning om homoseksualitet i skolerne og om begrænsninger af risikoen for, at børn udsættes for LGBTQ+-holdninger samme dag.

Oppositionens problem er, at Viktor Orban sidder på medierne. Derfor er oppositionslederne relativt ukendte. Her står oppositionsleder Peter Marki-Zay med Doanld Tusk.Tidligere Formand for Det Europæiske Råd.

Præcis lige som Putin har gjort det i Rusland, har Orbán benyttet et anti-homoseksualitetsbudskab til at skabe fjendebilleder både i eget samfund og over for Vesten. Orbán har siddet på magten i Ungarn siden 2010 og har behændigt lavet om på landets love og valgsystemer, så de i den grad favoriserer ham selv.

Han har gjort parlamentet markant mindre og har øget mængden af parlamentssæder, der vælges gennem det såkaldte First-past-the-post system, som man også kender fra Storbritannien. Dette valgsystem favoriserer de store partier, og dermed sikrer det hans eget parti en klar fordel i forhold til oppositionen, der består af en række mindre partier.

Hvor meget der er på spil i Ungarn, står klart, når man ser på det højst utraditionelle samarbejde mellem oppositionspartierne. Her er liberale og grønne gået i samarbejde med det alleryderste højre. Det eneste, de har tilfælles, er en stor frygt for, at en ny periode med Viktor Orbán ved magten vil udhule Ungarns demokrati på en uoprettelig måde.

I Israel lykkedes det med en lignende koalition at få smidt Benjamin Netanyahu på porten. Efter valget på søndag ved vi, om Putin fortsat har en ven, der kan sætte en kæp i hjulet for EU-samarbejdet, eller om Europa endelig er kommet af med en meget generende ungarsk sten i skoen.