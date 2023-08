Onsdag havde de græske brandfolk kæmpet mod 200 skovbrande i løbet af 48 timer.

Det siger græske embedsmænd ifølge The Guardian.

Mindst 20 mennesker meldes omkommet i brandene, der i flere dage har raset i det nordøstlige Grækenland og udkanten af hovedstaden Athen.

Brandene spreder sig ifølge Reuters hurtigt på grund en kombination af hård blæst og temperaturer på over 40 grader.

Hundredvis af brandfolk forsøger at få kontrol over store skovbrande i Grækenland. Foto: Nicolas Economou/Reuters/Ritzau Scanpix Vis mere Hundredvis af brandfolk forsøger at få kontrol over store skovbrande i Grækenland. Foto: Nicolas Economou/Reuters/Ritzau Scanpix

Ifølge en minister i Athen menes mange af brandene dog at være påsatte.

Skovbrande er ikke usædvanlige om sommeren i Grækenland.

Dog beskriver landets klimakrise- og civilbeskyttelsesminister, Vassilis Kikilias, forholdene som de værste, siden landet begyndte at indsamle vejrdata og udsende et brandrisikokort.

Mange store områder er kategoriseret på niveau 5, som er den højeste brandrisiko, og på blot fem døgn er de græske brandfolk blevet kaldt ud til 355 brande, fortalte ministeren onsdag.

Luftfoto af brandene. Foto: Maxar Technologies/Reuters/Ritzau Scanpix Vis mere Luftfoto af brandene. Foto: Maxar Technologies/Reuters/Ritzau Scanpix

De voldsomme skovbrande er blandt andet forårsaget og holdt i live af usædvanligt varme, tørre og blæsende forhold. Noget, som forskere sammenkæder med klimaforandringer.

Myndighederne opfordrer derfor også på det kraftigste borgerne til til at udvise ekstrem årvågenhed.

Grækenland står dog ikke alene i kampen mod flammerne.

Frankrig, Tyskland, Sverige, Kroatien, Cypern, Rumænien og Tjekkiet har sendt brandmænd og udstyr, herunder fly og helikoptere, for at hjælpe med at bekæmpe flammerne, oplyser EU ifølge The Guardian.

Også den spanske ø Tenerife, der er den største af De Kanariske Øer, har været ramt af dødelige skovbrande.

Brandene på øen medførte masseevakueringer af over 26.000 personer, og har ødelagt 5000 hektar i en omkreds på 50 kilometer.

De Kanariske Øers præsident, Fernando Clavijo, har kaldt det for den mest »komplekse« brand, der har ramt De Kanariske Øer i 40 år.