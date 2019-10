Britiske Natasha Allen var så fuld og truende under en charterflyvetur, at piloten så sig nødsaget til at omdirigere flyet.

Nu er hun blevet dømt. Og hammeren faldt hårdt.

Ved retten i Manchester blev hun idømt 15 måneders fængsel for sin opførsel under flyveturen fra Manchester til Fuerteventura på De Kanariske Øer den 12. september sidste år.

Eller manglen på samme.

»At være fanget i et metalrør i 12 kilometers højde med en voldelig og fuld person er skræmmende for de andre passagerer,« udtaler dommer Hilary Manley ifølge Metro i forbindelse med domsfællelsen.

Hun valgte at 'statuere et eksempel' i sagen - og det var da heller ikke småting Natasha Allen udsatte sine medpassagerer og flypersonalet for.

Den 30-årige brite indledte flyveturen med at købe en juice - som hun straks blandede resten af den flaske vodka, hun havde købt i en taxfree-butik i lufthavnen og allerede havde indtaget halvdelen af, før hun satte sine ben på flyet

Da flypersonalet forsøgte at konfiskere flasken, løb det løbsk.

Eftersom Natasha Allen havde forbrudt sig imod reglerne hos Thomas Cook Airlines, som hun fløj med, bad kaptajnen om at få noteret oplysningernerne fra hendes pas ned for at oprette en sag.

Det fik en godt beruset Natasha Allen til at gå fuldstændig amok.

Blandt andet skubbede hun en stweardesse, kaldte en anden stewardesse for 'en forbandet tyv'

Da kabinepersonalet bad hende dæmpe sig af hensyn til børnene ombord, virkede det heller ikke efter hensigten.

»Jeg har selv børn, som er blevet taget fra mig, så jeg bander, hvis det passer mig. I kan fandme ikke standse mig,« skulle hun have sagt.

Men Natasha Allen var ikke færdig med at chokere. Hun trak også sine bukser og trusser ned og viste sin blottede bagdel foran måbende passagerer og kabinepersonale.

Flyet havde udstyr til at fastspænde uregerlige passagerer, men stewardesserne turde ikke gøre brug af det af frygt for at eskalere situationen yderligere.

Kaptajnen turde heller ikke tage nogen chancer. Derfor besluttede han at afbryde flyvningen og lande i Faro i Portugal - over 1.100 kilometer fra Fuerteventura.

Indledningsvis nægtede Natasha Allen sig skyldig, men til sidst indrømmede hun at have været fuld og truende under flyveturen.

Via sin advokat udtaler Allen, at hun 'er flov' over sin opførsel.

Natasha Allen har flere domme for blandt andet overfald og vold mod politibetjente bag sig. I de fleste tilfælde begik hun lovovertrædelserne i beruset tilstand.

Thomas Cook Airlines var en del af det nu hedengangne rejseselskab Thomas Cook.