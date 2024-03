Mere end ti dage er gået, siden den universitetsstuderende Riley Strain forsvandt ud i det blå under en bytur.

Nu har det lokale politi delt en video, som viser, at den unge amerikanske mand den aften havde en ganske kort samtale med en betjent.

Mødet mellem de to fandt sted, ganske kort tid før den 22-årige Riley Strain sidste gang blev set.

Forrige fredag – 8. marts – var han i byen i Nashville med nogle af sine kammerater fra det broderskab, Delta Chi, som han var en del af på University of Missouri.

Riley Strain forsvandt under en bytur i Nashville. Foto: Metropolitan Nashville Police Department

I løbet af aftenen blev der drukket alkohol, og en af Rileys venner har ifølge CNN fortalt til politiet, at den 22-årige på et tidspunkt blev bedt om at forlade countrysangeren Luke Bryans bar i byen, da han havde fået for meget at drikke.

På det tidspunkt var klokken omkring 21.45.

På en overvågningsvideo, som politiet i sidste uge offentliggjorde (og som kan ses øverst i artiklen), kan man se, hvordan Riley Strain på usikre ben derefter krydsede en gade ved 1st Avenue North klokken 21.47.

Nu har Metro Nashville Police Department frigivet en anden video.

Shown was Riley's brief exchange of greetings w/ Officer Reginald Young on Gay St., south of the Woodland St. Bridge, on the night of 3/8. Riley did not appear distressed. Officer Young was there on a vehicle burglary call & remained on that portion of Gay St. for 45 min. pic.twitter.com/z0xeEzeieK — Metro Nashville PD (@MNPDNashville) March 18, 2024

I videoen – som er optaget ganske kort tid efter, at Riley krydsede gaden – kan man se, hvordan han går forbi en betjent, der arbejder nær floden Cumberland River på Gay Street i byen.

Betjenten, Reginald Young, var på stedet i forbindelse med et indbrud i en bil, da Riley gik forbi ham på fortovet.

I videoklippet, der er optaget fra betjentens kropskamera, kan man se, at betjenten ser den unge mand og stiller et spørgsmål:

»Hvordan har du det, sir?«

Til det svarede Riley:

»Jeg har det godt, hvordan har du det?«

Derefter gik den unge mand videre og forlod stedet, mens betjenten fortsatte sit arbejde ved bilen.

»Riley virkede ikke oprevet. Betjent Young var der på grund af et indbrud i et køretøj og blev på den del af Gay St. i 45 minutter,« oplyser politiet i et opslag på det sociale medie X.

Politiet leder fortsat efter den savnede Riley Strain, der ikke har været set i en uge. Foto: Metropolitan Nashville Police Department

Til NBC News fortæller politiets talsmand Don Aaron, at den universitetsstuderende gik alene langs flodsiden, da han gik forbi betjenten.

Aaron fortæller videre, at der fortsat ikke er tegn på, at der er sket en forbrydelse.

Den unge mand blev sidst set på et overvågningskamera klokken 21.52 den aften.

Derefter forsvandt han.

Politiet har de seneste dage ledt langs flodbredden – og søndag eftermiddag blev hans bankkort fundet ved bredden mellem Gay Street og Cumberland River.

»Eftersøgningen af ham fortsætter,« oplyser Metro Nashville Police Department.