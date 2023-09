Der er de ændringer i tech-verdenen, hvor Twitter skifter navn til X og radikalt skifter logo.

Og så er der den her ændring:

Facebook har fået nyt logo.

Det skriver Meta, Facebooks moderselskab, i en længere opdatering på omkring 1.600 ord.

»Vores hensigt var at skabe et opdateret design af Facebook-logoet, der var dristigere, elektrisk og evigtvarende,« skriver Meta.

De har derudover brugt et »mere selvsikkert udtryk af Facebooks blå kernefave«, lyder det.

Men trods de løftige ord skal man kigge godt efter for at spotte, at logoet har ændret sig.

Det gamle logo til venstre og det nye logo til højre. Foto: Meta Vis mere Det gamle logo til venstre og det nye logo til højre. Foto: Meta

Logoet er dog ikke det eneste, Meta i opslaget oplyser, de ændrer.

Også de kendte emojis, man kan bruge til at reagere på ting på Facebook, har fået en tur gennem designmaskinen.

»Gennem vores udvidede farvepalet var vi i stand til at fremkalde mere dimensionalitet og følelser i Reactions. Vi lod ingen pixel være uberørt og genopbyggede hele ikonografisystemet, så det skalerer med en bred vifte af udtryk på tværs af hvert øjeblik i appen,« lyder det om de opdaterede emojis.

De nye kan ses herinde, og igen skal man nok være en ægte connoisseur for at bemærke ændringerne ved første øjekast.

På X har logoændringen da også fået et par humoristiske kommentarer med på vejen: