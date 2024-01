En bevæbnet mand blev tidligt tirsdag morgen skudt og dræbt af politiet i London.

De foreløbige meldinger går på, at manden optrådte truende, mens han var bevæbnet med en armbrøst.

Sky News citerer politiet for at oplyse, at episoden fandt sted i det sydøstlige London.

Gerningsmanden – en mand i 30erne – optrådte truende, og da han brød ind i en ejendom i Southwark, frygtede politiet, at han ville gøre skade på beboerne på adressen.

BREAKING: The Independent Office for Police Conduct (IOPC) watchdog has launched an investigation into the circumstances surrounding the fatal shooting of a man shot by police in Southwark, South London. https://t.co/SC66QOEM2l



Sky 501, Virgin 602, Freeview 233 and YouTube pic.twitter.com/FiIUEyZUgm — Sky News (@SkyNews) January 30, 2024

»Lokale betjente deltog og forsøgte at tale med manden, men efter at være blevet truet, blev bevæbnede betjente tilkaldt, og de kom hurtigt til stedet,« siger en talsmand for politiet.

A man has been shot dead by Met armed police officers. The Met say the man was armed with weapons including a crossbow and was threatening to harm residents inside the address.

Officers were responding to calls for help from the occupants of an address in Southwark. More to come pic.twitter.com/RsY3AD48yM — Antoine Allen (@AntoineSpeaker) January 30, 2024

Mandskab på stedet forsøgte at redde manden, men forgæves.

Han blev erklæret død på stedet.

En uafhængig myndighed skal nu undersøge sagen – og politiets rolle i den – nærmere.