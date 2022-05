En erigeret penis på afveje.

Det er Elon Musk nu under anklage for at have haft under en flyvetur til London.

Det er Business Insider, der afslører historien baseret på dokumenter og e-mails samt interview med en veninde til den stewardesse, der blev skulle være blevet krænket af verdens rigeste mand.

»Hvis man vælger at tie, bliver man en del af systemet. Man bliver en del af den maskine, der tillader folk som Elon Musk at fortsætte med at gøre de forfærdelige ting, som han har gjort,« som det lyder fra den anonyme veninde til mediet.

Kvinden, der i 2016 angiveligt blev udsat for en nøgen og nærgående Elon Musk, har ikke selv ønsket at udtale sig om episoden.

Det skyldes ikke mindst, at hun i 2018 indgik et forlig med hans firma SpaceX, hvor hun fik en fratrædelsesordning på knap 1,8 millioner kroner – mod at hun aldrig vil lægge sag an eller »nogensinde diskutere fratrædelsesordningen eller afsløre informationer om Elon Musk og hans forretninger«.

Det er første gang, at der er fremkommet beskyldninger om seksuelle krænkelser rettet personligt mod Tesla-skaberen.

Episoden skulle angiveligt have fundet sted ombord på et af hans SpaceX-firmafly, hvor den pågældende kvinde var en del af kabinepersonalet.

Elon Musk er verdens rigeste mand. Foto: JIM WATSON

Undervejs skulle hun være blevet bedt om give Elon Musk en kropsmassage – hun var tidligere blevet opfordret til at lære massageteknikker til netop det formål – og da hun kom ind til rigmanden, var han splitternøgen, kun dækket af et lagen.

I løbet af massagen skulle Elon Musk så have vist sin erigerede penis, have rørt ved kvinden og have tilbudt at købe en hest til hende mod at få en mere erotisk massage.

Hun afslog.

Og siden følte hun sig af den grund kørt ud på et sidespor i forbindelse med sit job, og det var derfor, at hun to år senere henvendte sig til SpaceX med sine oplevelser, hvilket endte i førnævnte forlig.

I den forbindelse blev veninden bedt om at skrive en erklæring om, hvad den forulempede kvinde tidligere havde fortalt om hændelsen. Den har Business Insider også haft adgang til.

»Jeg har følt et ansvar i forhold til at stå frem med det, især nu. Han er den rigeste mand i verden, og det er ikke ansvarlighed fra hans side, når man har så meget magt og forårsager så meget skade for derefter bare at kaste nogle penge efter det,« siger veninden til mediet.

Elon Musk har over for Business Insider i en mail skrevet, at der er »meget mere i historien«, og at han betragter beskyldningerne som »politisk motiverede«.

»Hvis jeg var tilbøjelig til at bedrive seksuelle krænkelser, ville det være usandsynligt, at det først kommer frem nu efter en mere end 30 år lang karriere,« som han skriver.