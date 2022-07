Lyt til artiklen

Det britiske meteorologiske institut advarer om ekstreme varmegrader både mandag og tirsdag.

Det er første gang, instituttet advarer mod så ekstreme temperaturer, skriver de.

Der vil være op til 40 grader, og det betegnes som det røde niveau.

Det kan medføre risiko for trafikproblemer, strømafbrydelser og være livsfarligt i nogle tilfælde.

Red Extreme heat warning issued



Parts of England on Monday and Tuesday



Latest info https://t.co/QwDLMg9c70



Stay #WeatherAware pic.twitter.com/YHaYvaGh95 — Met Office (@metoffice) July 15, 2022

»Nætterne vil sandsynligvis også være usædvanligt varme, især i byområder. Dette vil sandsynligvis føre til omfattende konsekvenser for mennesker og infrastruktur,« siger chefmeteorolog Paul Gundersen og fortsætter:

»Derfor er det vigtigt, at folk planlægger efter varmen og overvejer at ændre deres rutiner. Varmeniveauet kan have negative helbredseffekter.«

Temperaturerne ventes at vende tilbage til normalen for årstiden fra onsdag og frem, efterhånden som køligere luft bevæger sig ind over landet fra vest.

Der er også udbrudt skovbrande flere steder i Europa, hvor temperaturerne er meget høje.

Flere steder har over 30 graders varme. Mere end 1.000 mennesker er blevet bedt om at evakuere fredag efter en stor skovbrand i Malaga.

Dette er den anden skovbrand i Malaga-provinsen på kun 24 timer. Der er i øjeblikket stigende udvikling i brandene i Spanien på grund af en »hidtil uset« hedebølge.