Danske turister, der skal til Thailand i den kommende tid, kan stå foran en ubehagelig overraskelse.

Mandag har sundhedsminister Anutin Charnvirakul sagt, at han ønsker strammere restriktioner for indrejsende gæster på grund af omikronvarianten – og det vil »snart« blive indstillet til regeringens covid-19-taskforce.

En accept her vil betyde, at den såkaldte 'test & go'-strategi, der i øjeblikket gælder, vil blive suspenderet.

Den har været gældende fra 1. november, hvor turister fra 63 lande – heriblandt Danmark – har haft fri adgang til landet som fuldt vaccineret og ved fremvisning af en højst 72 timer gammel og negativ pcr-test.

Der er igen turister i Thailand. Foto: ATHIT PERAWONGMETHA

Det er endnu uklart, hvad konsekvensen i stedet kan blive for turister, hvis grebet bliver strammet.

Men det kan være tvungen, ugelang karantæne, som det tidligere har været tilfældet, eller at der udelukkende vil blive adgang til de såkaldte 'sandkasse'-områder som Phuket eller Koh Samui, hvor man skal blive i den pågældende provins.

B.T. har været i kontakt med rejseselskabet Tui, der siden slutningen af november igen har sendt charterfly til det asiatiske land, efter at adgangen igen blev forholdsvis overkommelig.

Her er der i øjeblikket to ugentligt afgange til Thailand, og 85 procent af sæderne i flyene er i de kommende uger solgt.

Kommunikationschef Mikkel Hansen erkender, at det »i den grad« vil ændre på forudsætningerne for de danske turister, hvis de pludselig skal begynde ferien med en karantæne.

Derfor følger man også situationen tæt.

»Eventuelle karantæneregler kommer til at betyde noget, afhængig af hvor lang tid, det drejer sig om,« siger kommunikationschef Mikkel Hansen:

»Nu er det bare sådan, at myndighederne i Thailand har det med nogle gange ikke lige at melde alle detaljer ud. Og når de indfører noget, så siger de først på dagen, at de gør det. og det gør det vildt svært for os at arbejde med.«

Der er til dato konstateret 63 omikrontilfælde i Thailand, udelukkende fundet hos udlændinge.

Det er grunden til den skærpede agtpågivenhed hos myndighederne over for turister. Ikke mindst fordi en specifik turist ifølge Bangkok Post testede negativ ved indrejse, men vedkommende blev få dage senere syg og testede positiv for omikron.

»Hvis 'test & go'-strategien ikke bliver revideret, vil smittede, der ikke bliver opdaget ved ankomsten, uden problemer kunne rejse langt ind i landet og udløse smittebomber,« som Supakit Sirilak, direktør i Thailands sundhedsministerium udtrykker det.