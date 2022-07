Lyt til artiklen

Hvordan får vi pengene tilbage?

Dybt frustrerede SAS-kunder med flybilletter er lige nu i stor tvivl om, hvordan de er stillet, hvis den udsatte strejke bryder løs i weekenden.

»Vi har fået mange spørgsmål om SAS-strejken i forhold til rejseforsikringer,« siger Claus Bermann, som er direktør i RejseforsikringsGuiden.

Egentligt havde piloterne hos SAS varslet strejke fra i onsdags, men i sidste øjeblik blev strejken udsat 72 timer, der udløber i morgen lørdag.

Sagen kort Piloterne er utilfredse med, at SAS ansætter nye piloter på billigere overenskomster i de to datterselskaber SAS Link og SAS Connect. Piloterne havde i længere tid varslet strejke fra onsdag, men den blev i sidste øjebklik udsat 72 timer. Finder parterne ikke en aftale, kan det komme til at berøre op mod 30.000 SAS-passagerer om dagen, oplyser SAS. Helt konkret vil hver anden SAS-afgang blive aflyst ved en strejke.

Men selvom der altså er en form for skred i forhandlingerne mellem SAS og piloterne, så er folk med flybilletter altså meget i tvivl om, hvordan de er stillet, hvis strejken bryder løs.

Claus Bermann nævner her de tre mest stillede spørgsmål fra SAS-kunderne samt hans svar.

Spørgsmål 1:

Dækker rejseforsikringen mine tabte flybilletter?

Onsdag morgen var der stor usikkerhed blandt passagererne hos SAS, selv om den varslede strejke blev udsat. Allerede klokken fem var der lang kø ved selskabets informationsskranke.

»Nej. Det er flyselskabet eller rejsebureauet, hvor du har købt din rejse, der har pligt til at refundere pengene for dine tabte flybilletter, eller tilbyde dig plads på en senere afgang. Du vælger selv, om du vil acceptere den senere afgang, eller om du vil have dine penge igen. Og du har ikke pligt til at tage imod vouchers, gavekort eller lignende,« siger direktøren.

Spørgsmål 2:

Dækker rejseforsikringen tabte udgifter på hotel, billeje etc. på destinationen?

»Nej. Men har du købt din rejse som en pakkerejse, har du ret til at få pengene for hele din rejse refunderet. Har du købt fly og hotel separat, bør du fremsætte et erstatningskrav til flyselskabet for alle dine tabte udgifter. Hvis de ikke accepterer dit krav, kan du klage. Først direkte til flyselskabet og efterfølgende til Trafikstyrelsen,« siger Claus Bergmann.

Spørgsmål 3:

Dækker rejseforsikringen, hvis jeg "strander" på min destination og ikke kan komme hjem pga. strejke?

»Nej. Det er flyselskabet eller rejsebureauet, der har pligt til at tilbyde dig både hotelovernatning, forplejning og lokaltransport, indtil du kan foretage din hjemrejse,« siger han.

Så summasumarum er det SAS, man skal søge om at få erstatning fra for sine tab, hvis strejken bryder ud.

En vigtig pointe er derfor også, at man altid skal sørge for at møde 45 minutter før afgang, uanset om der er varslet strejke eller ej.

»Hvis man ikke hører noget, så er det vigtigt, man møder op i lufthavnen. Selv hvis afgangen rent faktisk er aflyst, risikerer man for eksempel, at SAS har fundet plads på et andet fly. Og dukker man ikke op, mister man alle sine rettigheder,« sagde Vagn Jelsøe, der er chefkonsulent hos Forbrugerrådet, fornylig til B.T.

I morgen ved vi om strejken bryder ud, igen udsættes eller der indgåes en endelig aftale mellem SAS og piloterne.