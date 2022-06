Lyt til artiklen

Det tyder mere og mere på, at det helt store kaos i morgen rammer dem, der har bestilt en flybillet med SAS.

Lige nu er der intet nyt fra forhandlingerne mellem SAS og piloternes fagforening.

Og er der ikke fundet en løsning inden klokken 23.59 i nat, så strejker piloterne fra i morgen tidlig, hvor halvdelen af SAS-afgangene i Københavns Lufthavn forventes aflyst.

Men hvordan er du stillet, hvis dit fly bliver aflyst på grund af strejken?

Cirka hver anden SAS-afgang onsdag og torsdag forventes at være aflyst grundet den varslede strejke. Foto: TT News Agency Vis mere Cirka hver anden SAS-afgang onsdag og torsdag forventes at være aflyst grundet den varslede strejke. Foto: TT News Agency

Ifølge Vagn Jelsøe, der er chefkonsulent i Forbrugerrådet Tænk, er det SAS selv, der skal kontakte en via mail eller lignende, hvis der er ændringer eller aflysninger af fly.

Hvis du intet har fået fra SAS om, at flyet er aflyst, er der kun en ting at gøre.

»Hvis man ikke hører noget, så er det vigtigt, man møder op i lufthavnen,« siger Vagn Jelsøe og tilføjer:

»Selv hvis afgangen rent faktisk er aflyst, risikerer man for eksempel, at SAS har fundet plads på et andet fly. Og dukker man ikke op, mister man alle sine rettigheder.«

Det skal du gøre Er flyselskabet eller lufthavnen ramt af strejke eller lockout, skal du gøre følgende: Kontakt hurtigst muligt det flyselskab eller rejsebureau, du har købt rejsen hos, og fortæl, at du vil have en ny flybillet eller pengene tilbage.

Mød altid op i check-in i lufthavnen senest 45 minutter før den planlagte afgang, selvom dit fly er aflyst, medmindre flyselskabet har meddelt andet på skrift.

På den måde er du ifølge flypassagerrettighederne sikker på at få erstatning for din aflyste rejse eller at kunne ombytte flybilletten til næste mulige afgang med enten samme flyselskab eller et andet flyselskab. Kilde: Forbrugerrådet Tænk.

Vagn Jelsøe sender da også en stikpille til den måde, SAS selv informerer om rettighederne.

»På sas.dk skriver de ved cirka hver anden flyvafgang dette: 'Sandsynligvis aflyst, hvis strejken indtræffer'. Men det er slet ikke juridisk gældende som argument for, at du ikke behøver møde op, hvis du ikke selv får nogen melding om aflysningen på skrift,« siger han.

Pengene kan også gives tilbage i form af en flybillet fra et andet selskab, som SAS i den situation vil skulle betale for.

Foruden at få pengene tilbage, så har man krav på mellem 1.750 - 4.000 kroner i kompensation alt efter omstændighederne. Kompensationen gælder, hvis du er på din endedestination mere end tre timer efter det oprindelige ankomsttispunkt – eller hvis du ikke hjælpes med en ny flybillet.

B.T. har ellers fortalt om Klaus og Nicolines bryllupsrejse for 100.000 kroner, hvor af de 23.000 kroner er for flybilleter.

Her ses ægteparret Klaus Hegnby og Nicoline Damkjær, der på onsdag skulle have været på en fem ugers bryllupsrejse. Men det er samme dag, piloterne hos SAS har varslet strejke. Foto: Privat. Vis mere Her ses ægteparret Klaus Hegnby og Nicoline Damkjær, der på onsdag skulle have været på en fem ugers bryllupsrejse. Men det er samme dag, piloterne hos SAS har varslet strejke. Foto: Privat.

Men ægteparret skal kun forvente at få en brøkdel tilbage i kompensation ud over prisen for flybilletterne, hvis deres flyrejse i morgen onsdag aflyses på grund af strejken.

»Det er kompensation ud over prisen på flybilletten, og kan dække de ekstra udgifter, du får ved forsinkelsen. Men der er nogle takster, der ikke kan overskrides,« siger Vagn Jelsøe.

Det lille plaster på såret har endda været omstridt.

For flyselskaber kan nemlig blive fritaget fra at betale kompensation, hvis der er tale om 'usædvanlige omstændigheder', som er uden for selskabets egen kontrol.

»Man har diskuteret herfra til evigheden, hvornår det gælder ved en strejke. Men vi ved, at SAS-piloterne fuldstændigt tilsvarende strejkede ved en overenskomstkonflikt for tre år siden,« siger Vagn Jelsøe.

Efterfølgende slog EU-domstolen fast, at en lovligt varslet overenskomstkonflikt ikke er en usædvanlig omstændighed.

Derfor skulle SAS også kompensere sine kunder.

»Så længe der er et selskab, viser sagen fra 2019, at EU-domstolen ikke umiddelbart vil se bort fra passagerernes rettigheder,« siger Dekan Salar, der er direktør i Flypenge.dk, og fortsætter:

»Så længe selskabet har mulighed for at påvirke situationen og kender risikoen for strejke, skal der meget til, før aflysninger og forsinkelser bliver tilskrevet usædvanlige omstændigheder.«

Mange har her i sommerferien bestilt charterrejser, og derfor rejser et nyt spørgsmål sig.

Hvad skal man gøre, hvis man på sin charterrejse pludselig får aflyst sit SAS-fly på grund af strejken?

Ifølge pakkerejseloven så er det charterselskabet, der er forpligtet til at sørge for at finde et nyt flyselskab.

Men det kan omvendt betyde, at ens rejse bliver længere.

»Vi beder om forståelse for, at der i tilfælde af strejke kan opstå visse forsinkelser, når vi skal finde nye løsninger med kort varsel,« lyder det eksempelvis på apollorejser.dk.

Og betyder det, at du skal have en nat længere på hotellet, er det altså ikke dig, regningen ligger hos.

B.T. fortsætter med at dække den mulige strejke.